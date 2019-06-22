Соседи спасли из горящей квартиры трехлетнюю девочку. Ее опекун сбежал

Опекун ребенка не смог позаботиться о безопасности девочки.

Мужчина поставил жариться картошку, уснул и не заметил, что кухню охватило пламя.

Окружающие тем временем сломали окно и поспешили на помощь к перепуганному ребенку.

События развернулись в многоквартирном доме на проспекте Аусеклю. Не остались в стороне многие жители дома.

В дымовой завесе в квартире первого этажа была трехлетняя девочка, но наружная дверь была заперта. Ребенок беспомощно прятался в углу комнаты, пока кухня горела открытым пламенем.

Присматривающий за ребенком крепко уснул и не реагировал на происходящее, поэтому жильцам дома пришлось принять непосредственное участие.

Соседи действовали оперативно - одни звонили пожарным, другие пытались попасть в горящую квартиру. Один через дверь, другой через окно.

Один из спасителей по имени Улдис рассказал, что и не знал, что в квартире кто-то есть, но хотел удостовериться. Пожарные были в пути, а дым валил.

"Просто рефлекс. Увидел пламя. В принципе каждая минута на счету. Лучше бежать, смотреть, действовать", - рассказал он.

Маленькую девочку вынес на руках житель 7-го этажа, он попросил соседку присмотреть за ребенком.

Тем временем, присматривавший за ребенком мужчина, которого вытащили из горящей квартиры, убежал в неизвестном направлении, оставив девочку.

Мама девочки была на работе, о случившемся она узнала позднее. От комментариев она отказалась.