Фото: на эстонском пляже нашли необычных существ
На пярнуском пляже Май появились необычные червеобразные существа — Laonome xeprovala. Этот вид настолько нов для вод Эстонии, что ученые еще даже не придумали ему названия на эстонском языке. Об этом пишет Rus.Postimees.
Ведущий ученый Эстонского морского института Йонне Котта объяснил, что данные червеобразные существа в Эстонии появлялись до сих пор только в Пярнуском заливе. Впервые пару лет назад. В то же время это один из самых многочисленных представителей зообентоса (донной фауны) в мире.
По его словам, очень сложно предсказать, какое влияние этот чужеземный вид может оказать. "В Пярну эти существа, видимо, прибыли в корабельных емкостях с балластной водой", - говорит ученый.
Но червяки с устрашающим видом не представляют опасности для здоровья человека.
В то же время обилие этих существ на пляже является признаком того, что чужеродные виды способны адаптироваться и размножаться в Пярнуском заливе.