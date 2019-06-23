Вс, 23.06.2019
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Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

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Дональд Трамп

ФОТО: SIPA/Scanpix

Кибернетическое командование США устроило кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана. Об этом пишут The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.

В числе целей находились системы, которые отвечают за запуск ракет, а также разведывательная группа, которая, возможно, причастна к нападению на танкеры в Оманском заливе.

Атака произошла в четверг, когда глава США Дональд Трамп отменил военный удар по целям в Иране в ответ на атаку на американский дрон. Как сообщается, подготовка к удару началась ранее, после нападения на танкеры.

The Washington Post описвает атаку как об успешную, но The New York Times подчеркивает, что ее эффективность трудно оценить — для этого Ирану нужно было бы попытаться запустить ракету.

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