Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

Кибернетическое командование США устроило кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана. Об этом пишут The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.
В числе целей находились системы, которые отвечают за запуск ракет, а также разведывательная группа, которая, возможно, причастна к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Атака произошла в четверг, когда глава США Дональд Трамп отменил военный удар по целям в Иране в ответ на атаку на американский дрон. Как сообщается, подготовка к удару началась ранее, после нападения на танкеры.
The Washington Post описвает атаку как об успешную, но The New York Times подчеркивает, что ее эффективность трудно оценить — для этого Ирану нужно было бы попытаться запустить ракету.