"Работу не найти - везде нужен латышский". Как живется в самой южной части Латвии - Деменской волости

"Что они могут сделать - улучшить демографическую ситуацию? Только если каждый в своей постели", - вот чего ждут от нового самоуправления Аугшдаугавы, которое будет избрано 7 июня, говорят в самой южной точке Латвии - Деменской волости. Край со звучным названием, который был создан путем присоединения Илуксте к Даугавпилсскому краю, не имеет своего центра, а Даугавпилс, где находится администрация края, находится посередине. Безработица в Аугшдаугавском крае выше, чем в среднем по стране, зарплаты низкие, а население сокращается.