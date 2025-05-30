Видео Водитель чуть не вызвала лобовое столкновение, а затем продолжила агрессивно обгонять

Как сообщает Sadursme, 29 мая на участке дороги Балдоне - Вецумниеки женщина-водитель совершила крайне безрассудные и опасные маневры в дорожном движении.

На видео видно, как женщина на повороте пытается обогнать грузовик, однако на встречную полосу выезжает другой грузовик. Видно, что конкретный участок дороги очень узкий и проехать по краю невозможно.

Водитель, поняв, что закончить маневр не получится, съехала в канаву. Далее на видео видно, что женщина продолжает агрессивно вести себя на дороге.

Нужно отметить, что это очередное свидетельство того, как безрассудное поведение за рулем чуть не закончилось трагедией. Для таких водителей места в дорожном движении нет!

Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать, не попало ли это видео в поле зрения стражей порядка.