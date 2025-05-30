Видео Женщина сообщила LTV, что ее очень сильно избил муж. Полиция отреагировала на нападение запоздало

Вся левая сторона лица женщины опухла. Выписки из двух больниц подтверждают, что она получила несколько переломов лицевых костей.

"Есть перелом орбиты. Так что да, глаз сейчас висит только на мышце, у него больше нет той костной области, которая его поддерживает", - анонимно рассказала пострадавшая.

Женщина находится в процессе развода с мужем. Последние годы брака мужчина пытался контролировать каждый шаг жены и прослушивал телефонные разговоры. После того, как в 2021 году муж угрожал разбить ее телефон и она вызвала муниципальную полицию Ропажи, которая констатировала только бытовую ссору, женщина приняла решение, что так продолжаться больше не может.

До конца прошлой недели насилие не было физическим. С утра женщина заметила, что пропал ее телефон, и констатировала, что муж читает его содержимое. Он отказался отдавать телефон, и она попыталась его отнять. После этого она получила несколько целенаправленных ударов.

Сначала женщину привезли в Видземскую больницу, сообщили и в Госполицию, которая сразу не начала уголовный процесс - это было сделано только через два дня, когда произошедшим начало интересоваться LTV.

Пострадавшая попросила также применить временную защиту от насильника:

"Полиция сделать этого не смогла, потому что они в Цесисе, они не могут установить защиту, потому что я живу в Ропажи. Я хотела бы выразить мнение, как мне кажется, что это абсурдно. Таким образом, я по меньшей мере сутки была вообще без защиты".

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