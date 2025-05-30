Был недоволен Трампом. ФБР за шпионаж задержало сотрудника Пентагона

28-летний житель города Александрия в штате Вирджиния Натан Вилас был задержан на севере Вирджинии и в пятницу впервые предстанет перед судом, сообщает ФБР.

Согласно документам суда, Вилас, у которого есть допуск к совершенно секретной информации, в 2019 года начал работать в Агентстве военной разведки Министерства обороны. Он работал в отделе внутренних угроз.

ФБР в марте начало секретный брифинг после получения информации о том, что подозреваемый предложил предоставить секретную информацию "дружественному иностранному правительству".

Вилас сообщил в электронном письме, что он "не согласен и не разделяет ценности этой администрации" и поэтому "готов поделиться секретной информацией", имеющейся у него, включая "готовые разведывательные продукты, некоторые необработанные разведывательные данные и другую разнообразную секретную документацию".

Сотрудник Пентагона также попросил дружественное иностранное правительство о предоставлении ему гражданства и сказал, что не откажется от выплаты, несмотря на то, что ему не нужны деньги, заявило ФБР.

ФБР использовало агента, который выдавал себя за представителя дружественного иностранного правительства, чтобы поймать подозреваемого. Вилас оставил флешку с информацией в общественном парке на севере Вирджинии 1 мая, где ее забрало ФБР. Затем он передал классифицированную информацию в период с 15 по 27 мая.

Подозреваемый прибыл в заранее оговоренное место на севере Вирджинии в четверг, где попытался передать секретные документы иностранному государству. ФБР изъяло документы и арестовало его.

Эксперты по национальной безопасности предупредили, что массовые увольнения федеральных служащих, проводимые Департаментом эффективности правительства (DOGE), могут побудить недовольных служащих заняться иностранным шпионажем в отместку администрации Трампа.