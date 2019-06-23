Вс, 23.06.2019
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"Ходячий секс": Вера Брежнева взбудоражила Сеть волнующим видео в бикини
Бедные мужчины!

ФОТО: скриншот instagram.com/ververa

Известная певица, актриса и телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. И ее публикации в соцсетях - яркое тому подтверждение.

Чуть ли не каждое фото и видео Брежневой в ее Instagram достойно обложки глянца - она невероятно гармонична и прекрасна в любом образе. Не стал исключением и новый пост красавицы-блондинки, который заставил мужские сердца биться чаще. На замедленном видео, которым звезда поделилась со своми подписчиками, она чувственно выныривает из бассейна в черном бикини, демонстрируя идеальное тело.

Поклонники артистки - особенно, естественно, мужчины - пришли в полный восторг от этих кадров, за считаные часы под "горячим" видео появилось более 1000 комментариев.

"Идеальная! Глаз радуется!", "Да что ты себе позволяешь?! Я только баиньки собрался", "Побольше бы таких видео #ходячийсекс #красотанеземная #секс-символXXIвека", "Королева",

- пишут фанаты Брежневой. Нелестные отзывы тоже, конечно, имеются - как же без этого? Но они, скорее всего, от завистников, а потому оставим их без внимания. Смотрим видео и заодно свежие фото - любуемся!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

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Лето, я к тебе готова 💙

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