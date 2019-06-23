"Ходячий секс": Вера Брежнева взбудоражила Сеть волнующим видео в бикини
Известная певица, актриса и телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. И ее публикации в соцсетях - яркое тому подтверждение.
Чуть ли не каждое фото и видео Брежневой в ее Instagram достойно обложки глянца - она невероятно гармонична и прекрасна в любом образе. Не стал исключением и новый пост красавицы-блондинки, который заставил мужские сердца биться чаще. На замедленном видео, которым звезда поделилась со своми подписчиками, она чувственно выныривает из бассейна в черном бикини, демонстрируя идеальное тело.
Поклонники артистки - особенно, естественно, мужчины - пришли в полный восторг от этих кадров, за считаные часы под "горячим" видео появилось более 1000 комментариев.
"Идеальная! Глаз радуется!", "Да что ты себе позволяешь?! Я только баиньки собрался", "Побольше бы таких видео #ходячийсекс #красотанеземная #секс-символXXIвека", "Королева",
- пишут фанаты Брежневой. Нелестные отзывы тоже, конечно, имеются - как же без этого? Но они, скорее всего, от завистников, а потому оставим их без внимания. Смотрим видео и заодно свежие фото - любуемся!
Иллюзия инстаграмма 💫 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки.. А выложишь в инста красивую фоточку и никто не знает , что на самом деле 🤪 вот такая она , обратная сторона 🙌🏻 и у всех она разная)) но фотки у всех классные 😉
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