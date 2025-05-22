"Справедливость восторжествует": Донс судится с продюсером

По данным издания, спор в основном касается распределения доходов от стриминга. "Я пытался решить этот вопрос путем взаимных переговоров, но, к сожалению, это привело к судебному разбирательству. Инициатива исходила от Артура, что было неожиданно, но я уважаю его выбор пойти по этому пути", - говорит Ансонс, добавляя:

"Я убежден, что справедливость восторжествует".

Ансонс отмечает, что он был соавтором многих песен Дона, но до сих пор не получил никакого вознаграждения от доходов от потокового вещания в качестве продюсера фонограмм.

Донс также прокомментировал ситуацию, сказав:

"У нас с Каспаром у каждого свое мнение на этот счет, [...] так что пусть суд решает".

Рассмотрение дела в Рижском городском суде назначено на 23 мая в 12 часов дня.

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