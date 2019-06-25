В воздушном пространстве стран Балтии начинаются учения НАТО

Во вторник в воздушном пространстве балтийских стран начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2.
Целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, контроль и отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС).
В учениях примут участие более 20 воздушных судов, сообщило Министерство обороны Литвы.
Во время полетов также будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.
В учениях примут участие дежурящие сейчас в миссии воздушного патрулирования НАТО в балтийских странах истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, дислоцированные в Шяуляй, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon, дислоцированные на эстонской базе Эмари.
В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии, голландский самолет-заправщик KDC-10, а дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.