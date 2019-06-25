52-летняя Николь Кидман показала идеальную искусственную грудь

Ни для кого не секрет, что Николь Кидман является большой поклонницей пластической хирургии, хотя и упорно отрицает это. Если верить специалистам, голливудская дива не раз и не два ложилась под нож и прибегала к "уколам красоты", чтобы избавиться от дряблости кожи и морщин. Кроме того, за последние годы она как минимум дважды делала пластику груди - то увеличивая, то уменьшая ее размер.

На днях недавно отметившая свое 52-летие звездная блондинка поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует с расстегнутой рубашкой и без бюстгальтера.

Этот откровенный снимок вмиг вызвал ажиотаж в соцсетях. Еще бы, ну разве можно иметь такой идеальный бюст после пятидесяти?

Вероятно, Николь снова прибегла к пластике - ведь сейчас ее грудь выглядит несколько больше, чем на фото, сделанных после удаления имплантов несколько лет назад.

Стоит добавить, что, по сообщениям СМИ, актриса сильно жалела в свое время об уменьшении груди, так как ее супруг Кит Урбан стал заглядываться на девушек с пышным бюстом. Возможно, она решилась на "обратную" пластику именно по этой причине...

Фотогалерея: Николь Кидман на красной дорожке в Каннах