Вт, 25.06.2019
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52-летняя Николь Кидман показала идеальную искусственную грудь
Смело!

Николь Кидман

ФОТО: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман давно увлекается разнообразными антивозрастными методиками, которые помогают ей не стареть. На днях 52-звезда поделилась с подписчиками в соцсетях откровенным снимком, показав, как должна выглядеть совершенная искусственная грудь.

Ни для кого не секрет, что Николь Кидман является большой поклонницей пластической хирургии, хотя и упорно отрицает это. Если верить специалистам, голливудская дива не раз и не два ложилась под нож и прибегала к "уколам красоты", чтобы избавиться от дряблости кожи и морщин. Кроме того, за последние годы она как минимум дважды делала пластику груди - то увеличивая, то уменьшая ее размер.

На днях недавно отметившая свое 52-летие звездная блондинка поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует с расстегнутой рубашкой и без бюстгальтера.

Этот откровенный снимок вмиг вызвал ажиотаж в соцсетях. Еще бы, ну разве можно иметь такой идеальный бюст после пятидесяти?

Вероятно, Николь снова прибегла к пластике - ведь сейчас ее грудь выглядит несколько больше, чем на фото, сделанных после удаления имплантов несколько лет назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love a white shirt 🖤

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Стоит добавить, что, по сообщениям СМИ, актриса сильно жалела в свое время об уменьшении груди, так как ее супруг Кит Урбан стал заглядываться на девушек с пышным бюстом. Возможно, она решилась на "обратную" пластику именно по этой причине...

Фотогалерея: Николь Кидман на красной дорожке в Каннах

Фотогалерея: Николь Кидман и Кит Урбан

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