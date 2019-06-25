Вт, 25.06.2019
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Чебуреки из кабачков: сытно, вкусно и сочно!
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

"Летний рецепт, очень сытно и вкусно", - написала Ольга Матвей под очередным видео, которое появилось на днях на ее YouTube-канале. А мы от себя добавим, что к тому же и выглядит это блюдо очень аппетитно. Спешим поделиться видеорецептом - попробуйте, тем более что как раз сезон кабачков!

Ингредиенты: кабачки - 400 г, фарш (любой) - 150 г, лук - 2 головки, яйцо - 1 шт., сметана - 3 ст. л., соль, перец - по вкусу, кефир - 100 мл, мука - 7 ст. л.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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