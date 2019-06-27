Яблоки размером с дыню. Детство после чернобыльской катастрофы

В апреле прошло 33 года после Чернобыльской ядерной катастрофы в Украине. 26 апреля 1986 года четвертый реактор на Чернобыльской АЭС взорвался после неудачного эксперимента, выбросив огромное облако радиации, которое ветрами перенесло по большей части Европы. Особенно тяжело пострадали Украина, Белоруссия и Россия.

Несмотря на то, что прошло более 30 лет, люди, подвергшиеся воздействию, все еще жалуются на различные проблемы со здоровьем. По официальным данным, в результате ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС погибло всего 30 человек, но общее число смертей от радиации во много раз выше, хотя по этому вопросу нет единого мнения. Исследование, проведенное в Беларуси, показало, что 115 000 человек умерли от рака, вызванного радиацией, в то время как оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что таких случаев может быть около 9 000.

После катастрофы территория в радиусе 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС была закрыта. Семья Скарлет жила в нескольких сотнях километров, поэтому никакие меры защиты на них не распространялись. Семья оставалась в Виннице еще девять лет после катастрофы.

Скарлет говорит, что она много болела в детстве - вместо того, чтобы ходить в школу, она часто оставалась дома или лечилась в больнице.

"Моей иммунной системе было очень трудно бороться даже с простым насморком", - говорит она. "Из носа часто шла кровь".

Сейчас Скарлет живет в Сан-Диего, штат Калифорния, и работает клиническим психологом. Даже там она все еще страдает мигренью, и примерно один раз в год у нее проявляется приступ, из-за которого она не может водить машину. Ядерная катастрофа также оставила психологический отпечаток, который повлияли на ее жизненную и карьерную траекторию.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Детские воспоминания

Скарлет может вспомнить лишь отдельные кадры из 1986 года. "Гигантские фрукты", рассказывает девушка. "Яблоки размером с дыню".

"Родители рассказывали, что это была самая красивая весна, которую они когда-либо видели, потому что все цвело. К сожалению, большая часть растений были токсичными", - отмечает она.

Люди, живущие в детстве вблизи Чернобыля, имеют более высокий риск развития рака щитовидной железы, в то время как те, кто был вовлечен в ликвидационные работы, имеют более высокий риск лейкемии.

Оглядываясь назад на те события, Скарлет подчеркивает, что она хотела бы, чтобы правительство предупреждало украинцев более своевременно и более серьезно подошло к вопросу о последствиях, которые катастрофа может нести для здоровья.

"Я знал нескольких людей, которые были очень молоды. У них быстро развился рак, и они вскоре умерли", - говорит Скарлет.

Эмиграция 90-ых годов

В середине 1990-х годов в Украине усилилось этническое давление, и еврейская семья Скарлет решила эмигрировать в США. Семья подала ходатайство о предоставлении убежища в Соединенных Штатах и смогла переехать в Нью-Йорк более чем через год. Скарлет, ее старший брат и родители в 1995 году начали жить в Бруклинской области, где было много русскоговорящих.

Чернобыль - заброшенный город на севере Украины, недалеко от границы с Белоруссией в Киевской области. После ядерной катастрофы 26 апреля 1986 года он стал необитаемым. ФОТО: Timm Suess, CC BY-NC-ND 2.0

Девочке тогда было 12 лет. Начать учиться в американской школе было нелегко. В юношеские годы она смотрела сериал "Family Matters" с субтитрами. "У меня был хороший словарный запас, и я пыталась перевести то, что читала и слышала по телевизору, с большой скоростью", - вспоминает Скарлет.

Но даже после изучения языка она все еще чувствовала себя в школе чужой. Ей помогло знакомство с сериалом "X-Men". "Я понял, что быть мутантом в некотором роде - особенная вещь", - говорит Скарлет. "Иногда плохой опыт дает нам суперспособности. Иногда болезненные истории дают больше силы, чем мы когда-либо думали".

Ее любовь к историям о супергероях помогает ей в работе. Работая с пациентами, страдающими депрессией, тревогой и посттравматическим синдромом, она спрашивает - с кем вы себя идентифицируете? "Например, человек, понесший мучительную потерю, может поговорить с Бэтменом", - объясняет свой метод психолог. "Бэтмен будет мотивировать этого человека учиться на своем болезненном опыте и стать супергероем собственной жизни".

Фото: Чернобыль - 30 лет после ядерной катастрофы