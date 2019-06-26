Ср, 26.06.2019
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В лесу США полицейские нашли младенца в пакете

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ФОТО: Reuters/Forsyth County Sheriff's office/Scanpix

Сотрудники правоохранительных органов США обнаружили новорожденную малышку в лесу штата Джорджия, в 60 км от Атланты. Об этом сообщает CNN.

Девочку нашли еще 6 июня, однако полиция не придавала информацию огласке. Пока что никаких данных о происхождении ребенка нет. Спасители назвали ее Индией.

Шериф заявил, что решение опубликовать видео, было принято в надежде, что оно поможет установить личность младенца. 

Полиция продолжает поиски матери ребенка. 

Малышка была найдена в лесу вскоре после рождения. Об этом свидетельствует то, что не была обрезана пуповина.

В видеоролике видно, как полицейский открывает желтый пакет и находит там плачущего новорожденного младенца с пуповиной. Потом офицер заворачивает малышку в одеяло и передает на обследование медикам.

Рыдающего ребенка обнаружили местные жители, которые немедля вызвали полицию.

Сотрудники полиции доставили девочку в больницу, а позже она была передана в соцслужбы.

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