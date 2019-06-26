В лесу США полицейские нашли младенца в пакете

Девочку нашли еще 6 июня, однако полиция не придавала информацию огласке. Пока что никаких данных о происхождении ребенка нет. Спасители назвали ее Индией.

Шериф заявил, что решение опубликовать видео, было принято в надежде, что оно поможет установить личность младенца.

Полиция продолжает поиски матери ребенка.

Малышка была найдена в лесу вскоре после рождения. Об этом свидетельствует то, что не была обрезана пуповина.

В видеоролике видно, как полицейский открывает желтый пакет и находит там плачущего новорожденного младенца с пуповиной. Потом офицер заворачивает малышку в одеяло и передает на обследование медикам.

Рыдающего ребенка обнаружили местные жители, которые немедля вызвали полицию.