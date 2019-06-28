В Японии начался саммит G20

РИА "Новости" передает, что саммит стартовал с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

Как сообщается, перед началом первого рабочего заседания состоялась традиционная для данных мероприятий церемония фотографирования. По протоколу, в первом ряду по центру встал хозяин встречи - премьер-министр Японии Синдзо Абэ, справа от него - президент Аргентины Маурисио Макри, принимавший предыдущий саммит, слева от японского главы - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, королевства, где первый раз должна состоятся встреча "двадцатки" в 2020 году.

Тройку лидеров охватили с двух сторону главы России и США - Дональд Трамп и Владимир Путин. В ожидании официальной фотографии поприветствовали друг друга Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых в субботу является одной из ожидаемых. Также сообщается, что Путин и Трамп вскоре проведут переговоры.