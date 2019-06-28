Пт, 28.06.2019
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"Не вмешивайся в выборы, пожалуйста": На G20 прошла встреча Путина и Трампа

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ФОТО: AP/Scanpix

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным в Осаке в шутливой форме попросил его не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа не хочет ли он обратиться к Путину с разговором, связанным с этим вопросом. 

"Конечно", - сказал Трамп. Затем он повернулся к Путину и, пошутив, озвучил эту просьбу.

Галерея: Саммит G20

После выборов президента 2016 года в США Россия была обвинена во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл данные обвинения "абсолютно голословными". 

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