Сойти с ума! Анна Семенович показала свой монументальный бюст в бикини

Как выяснилось, Анна находится сейчас в Италии.

"У меня отдых с чистой совестью. Я из тех людей, которые не могут расслабиться, если что-то не доделали",

- написала на днях артистка.

Ну а затем на радость поклонникам Анна выложила фото с акцентом на свою самую впечатляющую часть тела - бюст. На снимке она расслабляется в бассейне в цветном купальнике, подчеркивающем ее рубенсовские формы.

"Теперь мужская часть Instagram не будет спать ночью", "Тонуть будешь, зови меня - спасу", "От ваших фото подписчиков постарше может инфаркт долбануть",

- пишут восхищенные подписчики.

Нашлись, конечно, и недоброжелатели, которым фигура российской секс-бомбы не по душе. Их комментарии такие: "Ужас", "Все-таки все хорошо в меру", "А когда родишь, что с грудью будет?".

Отметим, что Анну Семенович часто обвиняют в том, что своими формами она обязана не природе, а пластическому хирургу. Но сама она отрицает эти слухи: "Споры об этой груди меня просто достали. На концерте в зале мужчины начинают обсуждать: силикон это или нет?

И когда подходят близко, впяливаются мне в грудь и видят, что она своя, говорят: ''Ну нет, все равно что-то не то. Смотри, какая у нее талия и какая большая грудь'',

- рассказывала звезда в программе "Истории в деталях".

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