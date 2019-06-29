Сойти с ума! Анна Семенович показала свой монументальный бюст в бикини
Известная российская певица, актриса, телеведущая, бывшая солистка группы "Блестящие" и обладательница выдающихся форм Анна Семенович нередко радует своих поклонников откровенными кадрами. И вот очередной подарок от звезды - особенно, естественно, для мужчин!
Как выяснилось, Анна находится сейчас в Италии.
"У меня отдых с чистой совестью. Я из тех людей, которые не могут расслабиться, если что-то не доделали",
- написала на днях артистка.
У меня отдых с чистой совестью 🥰 Я из тех людей, которые не могут расслабиться , если что-то не доделали😬 Поэтому перед отпуском у меня обычно бешенный график, мне некогда спать, есть и общаться с близкими людьми, я как робот выполняю поставленные задачи и работаю 24/7💪🏼 Первые пару дней отдыха я нахожусь в спячке, меня очень сильно восстанавливает сон и тишина. Мне надо молчать и постараться успокоить свой мозг, который ещё находится в рабочем режиме, все время решая какие-то задачи😅 Зато потом наступает Релакс и полный кайф, стадию спячки я уже прошла, начинаю кайфовать 😉 Любимые, а как вы снимаете стресс?👇🏼 #отпуск #отдых #туризм #анясеменович #певица #ведущая #мысливслух #позитивщики❤️❤️❤️
Ну а затем на радость поклонникам Анна выложила фото с акцентом на свою самую впечатляющую часть тела - бюст. На снимке она расслабляется в бассейне в цветном купальнике, подчеркивающем ее рубенсовские формы.
"Теперь мужская часть Instagram не будет спать ночью", "Тонуть будешь, зови меня - спасу", "От ваших фото подписчиков постарше может инфаркт долбануть",
- пишут восхищенные подписчики.
Нашлись, конечно, и недоброжелатели, которым фигура российской секс-бомбы не по душе. Их комментарии такие: "Ужас", "Все-таки все хорошо в меру", "А когда родишь, что с грудью будет?".
Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей , уверена вы их оцените, а как вы отдыхаете? 👇🏼 #отпуск #отдых #анясеменович #нарелаксе #позитивщики❤️❤️❤️
Отметим, что Анну Семенович часто обвиняют в том, что своими формами она обязана не природе, а пластическому хирургу. Но сама она отрицает эти слухи: "Споры об этой груди меня просто достали. На концерте в зале мужчины начинают обсуждать: силикон это или нет?
И когда подходят близко, впяливаются мне в грудь и видят, что она своя, говорят: ''Ну нет, все равно что-то не то. Смотри, какая у нее талия и какая большая грудь'',
- рассказывала звезда в программе "Истории в деталях".
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