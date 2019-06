Сойти с ума! Анна Семенович показала свой монументальный бюст в бикини

У меня отдых с чистой совестью 🥰 Я из тех людей, которые не могут расслабиться , если что-то не доделали😬 Поэтому перед отпуском у меня обычно бешенный график, мне некогда спать, есть и общаться с близкими людьми, я как робот выполняю поставленные задачи и работаю 24/7💪🏼 Первые пару дней отдыха я нахожусь в спячке, меня очень сильно восстанавливает сон и тишина. Мне надо молчать и постараться успокоить свой мозг, который ещё находится в рабочем режиме, все время решая какие-то задачи😅 Зато потом наступает Релакс и полный кайф, стадию спячки я уже прошла, начинаю кайфовать 😉 Любимые, а как вы снимаете стресс?👇🏼 #отпуск #отдых #туризм #анясеменович #певица #ведущая #мысливслух #позитивщики❤️❤️❤️

