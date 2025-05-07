ФОТО "Такого в Латвии еще не делали". В Риге состоялась презентация нового музыкального шоу

В этот вечер на сцену поднялись Эдгар Карклиньш (участник шоу X Faktors), Катрине Лукин (участница Supernova), Оскар Миллер (участник Supernova и X Faktors, лидер группы Rock’n’Berries), музыкант Павел Фомкин, Гунтис Нуржа (солист группы Laika upe), PALÚ (участница X Faktors, Ir talants и Supernova), а также популярный исполнитель Микс Дукурс.