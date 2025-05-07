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Фото Его Высочество комик! Маленький принц Луи дурачится во время торжественного парада

Принц Луи во время военного парада в Лондоне.
Принц Луи во время военного парада в Лондоне. Фото: SIPA/AP/Reuters/Scanpix

Наблюдая за военным парадом в Лондоне в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, принц Луи сидел рядом со своим отцом принцем Уильямом, матерью принцессой Кэтрин, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Как и ожидалось, самый младший ребенок в семье снова начал озорничать!

Принц Луи часто привлекает внимание своим непринужденным и игривым поведением, делая королевскую семью ближе к народу. В этот раз семилетний принц опять отличился забавными выходками во время парада.

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Наблюдая за парадом, Луи в какой-то момент повернулся к отцу, одетому в военную форму, и демонстративно смахнул капли дождя с его плеча. Позже он начал трепать золотые кисти на мундире Уильяма.

Еще одно видео, распространившееся в соцсетях, показывает, как маленький принц, заметив, что его старший брат откидывает назад волосы, поспешил повторить этот жест, добавив нотку драматизма.

На балконе Букингемского дворца маленький Луи тоже веселился: он притворялся, что играет на невидимых барабанах, и радостно крутился на своем месте.

Принцесса Кэтрин, принц Джордж и принц Луи
Принцесса Кэтрин, принц Джордж и принц Луи Фото: SIPA/AFP/Reuters/Scanpix

Галерея: Королевская семья наблюдает за торжествами по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны

Галерея: Здесь и далее - выходки маленького принца Луи на различных торжествах

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