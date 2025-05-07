Только на TVNET! Амината представила свою последнюю песню Viedoklis

Во вступлении мы слышим самые доброжелательные комментарии из реальной жизни, которые Амината получала на протяжении многих лет, как о себе, так и о своем творчестве - их мощно озвучивает Рижский Красный хор (Rīgas Sarkanais koris), чей вклад в настроение песни особенно значителен.

"Это одна из тех песен, которые приходят сами собой. На ее написание меня вдохновили годы получения непрошеных советов, критики и комментариев - как обо мне как о человеке, так и о моей музыке. Со временем я научилась не принимать все так близко к сердцу, но я знаю, что у многих такие мнения могут оставить очень глубокие шрамы. Поэтому эта песня - как зеркало, в котором каждый комментатор может увидеть свое собственное отражение"

Амината