Только на TVNET! Амината представила свою последнюю песню Viedoklis

В среду, 7 мая, в 9:00 певица и автор песен Амината в студии TVNET GRUPA представила свою новейшую песню Viedoklis.
Певица и автор песен Амината продолжает свой путь к новому студийному альбому Liela meitene, в этот раз представив вниманию слушателей второй сингл Viedoklis. Мощное послание об общественных отношениях, индивидуальной внутренней силе и росте, песня является пронзительным, но остроумным комментарием к культуре мнений в современном обществе.
Автором музыки и текстов является сама Амината, продюсер - Янис Ячменкинс (JJ Lush).
Во вступлении мы слышим самые доброжелательные комментарии из реальной жизни, которые Амината получала на протяжении многих лет, как о себе, так и о своем творчестве - их мощно озвучивает Рижский Красный хор (Rīgas Sarkanais koris), чей вклад в настроение песни особенно значителен.
"Это одна из тех песен, которые приходят сами собой. На ее написание меня вдохновили годы получения непрошеных советов, критики и комментариев - как обо мне как о человеке, так и о моей музыке. Со временем я научилась не принимать все так близко к сердцу, но я знаю, что у многих такие мнения могут оставить очень глубокие шрамы. Поэтому эта песня - как зеркало, в котором каждый комментатор может увидеть свое собственное отражение"
В клипе на песню Viedoklis также снялись несколько известных в Латвии личностей - Ренарс Зелтиньш, группа Sudden Lights, Маркус Рива и другие. Их участие не случайно - эти популярные люди часто становились объектом различных комментариев и жертвой стереотипов. Их участие подчеркивает главную идею песни: что чрезвычайно важно относиться к другим людям уважительно, зная, что слова могут как созидать, так и разрушать.
"В жизни каждый имеет право на собственное мнение, но есть и обязанность - быть чутким. Я бы хотела жить в мире, где люди думают, прежде чем написать или сказать что-то обидное", - говорит Амината, которая признается, что сейчас она находится на том этапе, когда может посмеяться над обидными словами из прошлого.
"Я "большая девочка" - с более толстой кожей, большей внутренней силой и желанием вдохновить других на принятие себя".
Песня Viedoklis доступна на всех стриминговых платформах.
В октябре этого года Амината выпустит свой четвертый студийный альбом Liela meitene, который станет важной вехой в творческом пути артистки. Вместе с презентацией новой песни артистка также анонсирует грандиозный сольный концерт Liela meitene, который состоится 1 ноября в концертном зале Palladium. Билеты уже доступны здесь.
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