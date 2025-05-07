В честь Дня матери в Верманском саду пройдет праздничная ярмарка

В Верманском саду 9 и 10 мая пройдет праздничная ярмарка в честь Дня Матери, в которой примут участие более 55 местных ремесленников, дизайнеров и производителей из всех регионов Латвии. Также будут организованы развлечения для всей семьи и улочка street food.
На ярмарке ко Дню матери будут представлены оригинальные и красивые аксессуары и одежда для весеннего сезона, изготовленные местными мастерами и дизайнерами: стильная и модная одежда, тканые шарфы, украшения из янтаря, серебра, часы, изделия из полимеров, стекла и бумаги. Предметы для дома оригинального дизайна, текстиль, ароматические свечи из соевого воска, трикотаж, детская одежда, изделия из дерева. И, конечно же, - прекрасные подарки для мам и угощения для праздничного стола!
Местные домашние производители предложат: вкуснейшее копченое мясо, хлеб, выпечку, продукты пчеловодства, цукаты, карамель, зефир.
В оба дня на ярмарке можно будет отведать уличной еды (street food): тако Tex Mex, бурито, чимичангу, арепы, бургеры, хрустящую курицу и чичероне, а также выпечку, вкусный кофе и безалкогольные напитки. Повара из Украины предложат приготовленный на месте борщ.
Детей также порадуют веселые наклейки, временные татуировки и аквагрим.
Время работы ярмарки в честь Дня матери - с 10:00 до 18:00 оба дня. Вход бесплатный.
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