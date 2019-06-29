Сб, 29.06.2019
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Половина жителей Латвии сами выбирают пищевые добавки

Рыбий жир. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Около половины, или 49%, жителей Латвии самостоятельно выбирают пищевые добавки и покупают их по собственной инициативе, выяснилось в ходе "Мониторинга здоровья аптеки Benu".

Также в ходе исследования выяснилось, что 39% респондентов согласовывают покупку пищевых добавок с врачом, 22% опрошенных покупают их по совету фармацевта или родственников, а 16% делают свой выбор, основываясь на информации из Интернета и СМИ.

По словам семейного врача Зане Зитмане, пища не всегда обеспечивает нас всеми необходимыми питательными веществами, поэтому прием пищевых добавок - витаминов и минеральных веществ - показан в случаях ослабления или чрезмерной перегрузки организма.

Также прием витаминов актуален для вегетарианцев, веганов и людей с непереносимостью лактозы.

Из-за латвийских климатических условий жителям страны не хватает витамина D, который нужно восполнять людям всех возрастных групп, а также йода, кальция, фолиевой кислоты и железа,

рассказала она, добавив, что что очень важно согласовывать покупку пищевых добавок с врачом.

Согласно результатам опроса, 56% респондентов периодически принимают пищевые добавки.

В ходе опроса, проведенного Benu aptieka в сотрудничестве с центром исследования общественного мнения SKDS, было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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