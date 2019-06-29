Половина жителей Латвии сами выбирают пищевые добавки

Около половины, или 49%, жителей Латвии самостоятельно выбирают пищевые добавки и покупают их по собственной инициативе, выяснилось в ходе "Мониторинга здоровья аптеки Benu".
Также в ходе исследования выяснилось, что 39% респондентов согласовывают покупку пищевых добавок с врачом, 22% опрошенных покупают их по совету фармацевта или родственников, а 16% делают свой выбор, основываясь на информации из Интернета и СМИ.
По словам семейного врача Зане Зитмане, пища не всегда обеспечивает нас всеми необходимыми питательными веществами, поэтому прием пищевых добавок - витаминов и минеральных веществ - показан в случаях ослабления или чрезмерной перегрузки организма.
Также прием витаминов актуален для вегетарианцев, веганов и людей с непереносимостью лактозы.
Из-за латвийских климатических условий жителям страны не хватает витамина D, который нужно восполнять людям всех возрастных групп, а также йода, кальция, фолиевой кислоты и железа,
рассказала она, добавив, что что очень важно согласовывать покупку пищевых добавок с врачом.
Согласно результатам опроса, 56% респондентов периодически принимают пищевые добавки.
В ходе опроса, проведенного Benu aptieka в сотрудничестве с центром исследования общественного мнения SKDS, было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.