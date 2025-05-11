Ушла из жизни президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

"Сегодня вечером - печальная новость о смерти врача, президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце. Глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям", - написал глава государства в социальной сети X.

Илзе Айзсилниеце родилась в 1966 году. Она изучала юриспруденцию, окончила Латвийскую медицинскую академию.

Будучи семейным врачом она также обучалась управлению системой здравоохранения в Лондоне. С 1993 года она работала семейным врачом.

В 2016 году Айзсилниеце была удостоена награды Латвийского общества врачей за пожизненный вклад.

Šovakar skumja ziņa par ārstes, Latvijas Ārstu biedrības prezidentes Ilzes Aizsilnieces došanos mūžībā. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, kolēģiem un draugiem. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 11, 2025