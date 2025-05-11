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Ушла из жизни президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

Фото статьи
Фото: LETA

В воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, об этом сообщил в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Сегодня вечером - печальная новость о смерти врача, президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце. Глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям", - написал глава государства в социальной сети X.

Илзе Айзсилниеце родилась в 1966 году. Она изучала юриспруденцию, окончила Латвийскую медицинскую академию.

Будучи семейным врачом она также обучалась управлению системой здравоохранения в Лондоне. С 1993 года она работала семейным врачом.

В 2016 году Айзсилниеце была удостоена награды Латвийского общества врачей за пожизненный вклад.

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