Главное за 11 мая Игра сборных Латвии и Канады, возможные изменения для водителей и что происходит на границе с Беларусью

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной "первым шагом, но недостаточным", сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.

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​Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это его первая реакция на ночное заявление Владимира Путина, который по сути отверг требования западных стран о 30-дневном перемирии с понедельника, но предложил на следующей неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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В связи с празднованием 1 мая и длинными выходными на минувшей неделе российская пропаганда слегка притихла, уступив место в медиапространстве патриотическим песенным концертам. Однако даже в немногочисленных шоу кремлевских идеологов традиционно выплеснулась ненависть к Европе и обещания стереть с лица земли ее столицы.

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День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 11 мая. В честь этого праздника Центральное статистическое управление (ЦСУ) в соцсети Facebook опубликовало несколько интересных данных о латвийских матерях.

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