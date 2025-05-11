Главное за 11 мая Игра сборных Латвии и Канады, возможные изменения для водителей и что происходит на границе с Беларусью

Уходящий день был насыщен важными событиями - сборная Латвии встретилась с одним из главных фаворитов - сборной Канады, стали известны подробности ситуации на границе с Беларусью, а ЕС готовит изменения, которые могут затронуть многих водителей. Об этих и других новостях воскресенья, 11 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею во втором матче на чемпионате мира 2025 года потерпела разгромное поражение от Канады.
Ситуация на границе между Латвией и Беларусью становится все более напряженной - число нарушителей увеличивается. В распоряжении пограничников есть различные способы патрулирования и технические средства. Хотя проект по модернизации границы планируется завершить к 2026 году, уже сейчас внедренные технологические решения, включая устройства для уничтожения дронов, помогают более эффективно работать, особенно в отделении погранохраны в Силене.
Для повышения безопасности дорожного движения и качества воздуха на всей территории Евросоюза, Еврокомиссия предлагает провести комплексный пересмотр правил ЕС по безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств.
"Моей первой работой на Ибице было раздавать рекламу мероприятий", - рассказывает режиссер документальных фильмов, продюсер мероприятий и музыкальный журналист Виктор Буда.
В рижском микрорайоне Межциемс есть примерно километровый участок дороги, на котором можно сделать шесть левых поворотов.
За рубежом:
Владимир Путин в ночном заявлении 11 мая не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной "первым шагом, но недостаточным", сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это его первая реакция на ночное заявление Владимира Путина, который по сути отверг требования западных стран о 30-дневном перемирии с понедельника, но предложил на следующей неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Брюссель взял курс на отказ от сырья из России, но "Северный поток - 2" продолжает обсуждаться в кулуарах.
В связи с празднованием 1 мая и длинными выходными на минувшей неделе российская пропаганда слегка притихла, уступив место в медиапространстве патриотическим песенным концертам. Однако даже в немногочисленных шоу кремлевских идеологов традиционно выплеснулась ненависть к Европе и обещания стереть с лица земли ее столицы.
Интересное чтиво:
День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 11 мая. В честь этого праздника Центральное статистическое управление (ЦСУ) в соцсети Facebook опубликовало несколько интересных данных о латвийских матерях.
На этих выходных Верманский сад превратился в настоящий рай для охотников за подарками - ручная работа, цветы, лакомства местных производителей и маленькие сюрпризы. Мы посмотрели, что там можно купить - и, да, мамы точно будут в восторге!
10 мая сборная Латвии по хоккею стартовала на чемпионате мира 2025 года. В ожесточенном поединке латышам удалось преодолеть сопротивление французов и одержать победу. После игры TVNET+ поговорил с одним из лидеров сборной Латвии Рудольфом Балцерсом, который записал на свой счет результативную передачу в победном голе. Он рассказал о сложной игре, а также признал - все внимание уже направлено на следующий матч против Канады.
У сборной Латвии по хоккею в первый матчах чемпионата никогда не бывает легкой победы, заявил после матча капитан сборной Каспар Даугавиньш.
Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?
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