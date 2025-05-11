Спецпредставитель Трампа назвал условие для начала мирных переговоров между Украиной и РФ

Такое заявление Келлог сделал на платформе X, реагируя на предложение российского диктатора Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала прекращение огня без условий, а затем, пока оно будет продолжаться, можно перейти к содержательным переговорам о мира. Не в обратном порядке", - заявил Келлог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Путина "первым шагом" на пути к возможному миру, но недостаточным. Позже он сформулировал свое мнение еще более определенно.

"В Киеве и вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: 30-дневное перемирие с понедельника без всяких условий. Президент Зеленский согласился на это и не выдвинул никаких условий. Сейчас мы ждем такого же ясного ответа от России. Не может быть переговоров, когда говорят пушки. Не может быть переговоров, если в то же самое время бомбят гражданское население. Перемирие необходимо уже сейчас, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира", - написал Макрон в сети Х.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что прекращение огня в Украине - это главное условие для начала мирных переговоров.

"Сначала нужно заставить оружие замолчать, а потом - говорить. Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, что сделает переговоры более реальными", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Путину, что полное прекращение огня является необходимым шагом для реализации мирных переговоров. Эрдоган также выразил готовность организовать переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.