Программа: что происходит на границе с Беларусью

"Они продолжают резать забор. Активно режут его, чтобы попасть к нам, а также используют возможности обхода ограждения вдоль берегов озер, где физического забора нет", - сообщил представитель погранохраны Артурс Пупинс.

Правительство продлило усиленный режим охраны границы в приграничье с Беларусью до 30 июня. Учитывая опыт прошлых лет и возможные гибридные угрозы, Погранохрана продолжает усиливать контроль и сотрудничество с другими структурами безопасности.

Перевозчики мигрантов снимают видео для отчета

В интернете появилось видео, на котором запечатлены семь темнокожих человек, называющих свои имена, утверждающих, что они прибыли в Ригу, и выражающих благодарность некоему Маджику.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отказался комментировать этот материал на камеру. В свою очередь, представители Государственной погранохраны сообщили, что регулярно сталкиваются с подобными видео в рамках мониторинга активности нелегальных мигрантов и их перевозчиков в интернете.

Видео используются с двумя целями:

Как отчет для спонсоров, что задание выполнено.

Для рекламы услуг преступных группировок в соцсетях, чтобы привлечь новых клиентов среди потенциальных нелегалов.

Имя «Маджик» (или "Магический") пограничники слышат не впервые.

"Мы сталкивались с этим ранее - нужно понимать, что это псевдоним организации или международной преступной группы. Это не обязательно один человек", - пояснил заместитель начальника Даугавпилсского управления погранохраны Марис Пукинскис.

Погранохрана начала проверку, чтобы выяснить дополнительную информацию о людях, изображенных в видео, и о том, действительно ли они попали в Латвию. При этом не исключается, что видео является подделкой, снятой вовсе не в Латвии. Подозрения усиливаются тем, что в ролике нет видов Риги или Латвии, а люди на видео выглядят значительно лучше, чем те, кого обычно задерживают.

"Я не могу сказать, что это действительно Рига. Обычно, когда мы их задерживаем на границе, они грязные, уставшие, голодные. Однозначно утверждать нельзя", - добавил Пукинскис.

Одновременно погранохрана информирует, что после кратковременного спада в прошлом году давление нелегальной миграции снова возросло. С начала года были предотвращены попытки 2686 человек нелегально пересечь границу.