Программа: что происходит на границе с Беларусью

Ситуация на границе между Латвией и Беларусью становится все более напряженной - число нарушителей увеличивается. В распоряжении пограничников есть различные способы патрулирования и технические средства. Хотя проект по модернизации границы планируется завершить к 2026 году, уже сейчас внедренные технологические решения, включая устройства для уничтожения дронов, помогают более эффективно работать, особенно в отделении погранохраны в Силене.
Дроны играют важную роль в повседневной работе пограничников.
"Ночью это особенно помогает в поисковых операциях. Если мы ищем группу мигрантов, дрон можно смело использовать", - пояснил исполняющий обязанности начальника пункта пограничного контроля в Силене Артур Пупинс.
На пункте наблюдения "Буртниеки" патрулирование вдоль границы с Беларусью осуществляется пешком и с использованием багги (небольшое транспортное средство высокой проходимости для езды по бездорожью). Места патрулирования определяются на основе тактического анализа рисков, то есть там, где вероятность встретить нарушителей наибольшая.
"Пограничники объезжают забор, осматривают его и наблюдают за белорусской территорией, чтобы зафиксировать присутствие людей за ограждением", - добавил Пупинс.
С 2023 года пограничники используют не только дроны, но и устройства для их нейтрализации. Детальной информации о них по соображениям безопасности не раскрывают.
"Это необходимо для визуального контроля технических средств наблюдения, чтобы сотрудники Погранохраны могли своевременно выявлять и предотвращать нарушения в приграничной зоне и полосе патрулирования", - сказал Пупинс.
Нарушители все чаще наносят повреждения заграждению на границе, пытаясь незаконно попасть в Латвию. В 2024 году уже зафиксировано 220 случаев повреждения пограничного забора. В настоящее время также растёт число нелегальных мигрантов - только за прошедшие выходные более 600 человек попытались незаконно проникнуть в Латвию со стороны Беларуси.
"Они продолжают резать забор. Активно режут его, чтобы попасть к нам, а также используют возможности обхода ограждения вдоль берегов озер, где физического забора нет", - сообщил представитель погранохраны Артурс Пупинс.
Правительство продлило усиленный режим охраны границы в приграничье с Беларусью до 30 июня. Учитывая опыт прошлых лет и возможные гибридные угрозы, Погранохрана продолжает усиливать контроль и сотрудничество с другими структурами безопасности.
Перевозчики мигрантов снимают видео для отчета
В интернете появилось видео, на котором запечатлены семь темнокожих человек, называющих свои имена, утверждающих, что они прибыли в Ригу, и выражающих благодарность некоему Маджику.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис отказался комментировать этот материал на камеру. В свою очередь, представители Государственной погранохраны сообщили, что регулярно сталкиваются с подобными видео в рамках мониторинга активности нелегальных мигрантов и их перевозчиков в интернете.
Видео используются с двумя целями:
- Как отчет для спонсоров, что задание выполнено.
- Для рекламы услуг преступных группировок в соцсетях, чтобы привлечь новых клиентов среди потенциальных нелегалов.
Имя «Маджик» (или "Магический") пограничники слышат не впервые.
"Мы сталкивались с этим ранее - нужно понимать, что это псевдоним организации или международной преступной группы. Это не обязательно один человек", - пояснил заместитель начальника Даугавпилсского управления погранохраны Марис Пукинскис.
Погранохрана начала проверку, чтобы выяснить дополнительную информацию о людях, изображенных в видео, и о том, действительно ли они попали в Латвию. При этом не исключается, что видео является подделкой, снятой вовсе не в Латвии. Подозрения усиливаются тем, что в ролике нет видов Риги или Латвии, а люди на видео выглядят значительно лучше, чем те, кого обычно задерживают.
"Я не могу сказать, что это действительно Рига. Обычно, когда мы их задерживаем на границе, они грязные, уставшие, голодные. Однозначно утверждать нельзя", - добавил Пукинскис.
Одновременно погранохрана информирует, что после кратковременного спада в прошлом году давление нелегальной миграции снова возросло. С начала года были предотвращены попытки 2686 человек нелегально пересечь границу.
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