В Юрмале организуют бесплатные курсы латышского языка. Кто сможет претендовать?

Курсы организуются с целью расширения среды латышского языка и содействия успешной интеграции жителей в общество. Обучение для участников будет бесплатным - расходы покрываются из бюджета самоуправления.

Курсы латышского языка предназначены для взрослых лиц, задекларированных в Юрмале, включая граждан, неграждан и граждан других государств, имеющих разрешение на постоянное проживание.

Как поясняют в самоуправлении, курсы будут организованы в группах от 10 до 20 участников, в зависимости от уровня знаний. Услуга будет предоставляться по цене 3,61 евро за один академический час на одного участника. Расписание занятий, в зависимости от уровня подготовки, составит поставщик услуги - в этом году по результатам конкурса им стал центр профессионального дополнительного образования Dija.

Занятия будут проходить в соответствии с уровнем знаний участников - для начального, среднего и продвинутого уровня. По окончании курса и успешной сдаче экзамена участники получат удостоверение о прохождении программы.

Прием заявлений и регистрация будут проходить 11 июня с 10:00 до 17:00 в Управлении благосостояния самоуправления.

В бюджете Управления благосостояния Юрмалы на 2025 год на эту цель выделено 11 400 евро.