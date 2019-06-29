Гороскоп Василисы Володиной на июль 2019 года
Астрологу Василисе Володиной уже известно, как мы проведем июль, и она готова поделиться ценными рекомендациями с представителями разных знаков Зодиака.
В июле, по прогнозам астролога, мы традиционно столкнемся с коридором затмений, а также ретроградной фазой Нептуна и Меркурия. Относительно коридора затмений: период со 2 по 17 июля принесет, скорее, позитивные тенденции. Это будет время новых озарений, волнующих перемен и активных контактов. Что касается ретропланет, то они наложат свой отпечаток на все происходящее. В этом случае рекомендации стандартные: будьте внимательны в общении, с поступающей информацией и деньгами.
Овен
Овнам в июле будут приходить озарения. Много озарений, привлекающих самоощущение счастья. На первый взгляд, они могут показаться лишенными смысла. И, вероятно, многие из них таковыми и окажутся, ведь на повестке июля - активное влияние ретроградного Нептуна, покровителя иллюзий. Особенно осторожно стоит отнестись к порывам денежного плана -
решение о покупке автомобиля или крупной недвижимости, о серьезных переменах в карьере лучше отложить до конца июля и даже начала августа.
Ретро-Нептун будет полезен в сфере отношений - бывшие любовники, забытые друзья и пережитые драмы могут "воскреснуть" и сыграть благоприятную роль в судьбе Овнов.
Телец
Меркурий, покровитель Тельцов, - в ретрофазе, и это говорит о том, что с 8 по 31 июля Тельцы с головой окунутся в прошлое. Меркурий пророчит им весь месяц провести в каких-то ностальгических воспоминаниях, прошлых переживаниях, забытых делах. Тоска и сожаление о прошлом - знак, указывающий на то, что
Тельцы далеко ушли вперед. Поэтому июль станет отличным месяцем для ревизии своих мыслей, перестановки ориентиров, для прошений и погашения долгов.
Медитация глубокого расслабления, а также любимые книги и старые фильмы помогут справиться с излишне чувствительным состоянием.
Близнецы
Ретрофаза Меркурия и Нептуна указывает на то, что Близнецы проведут весь июль в борьбе, предположительно внутренней. По словам астролога, война, которая разразится внутри, принесет азарт, воодушевление и, быть может, даже материальную выгоду. Впрочем, самих Близнецов может напугать та легкость, с которой они прощаются со своими комплексами и страхами.
Второй летний месяц будет полон захватывающих событий, и что особенно радует - у Близнецов появится шанс улучшить жизнь и приблизиться к мечте,
пока представители остальных знаков зодиакального круга будут оборачиваться в прошлое, пытаясь его изменить.
Рак
Меркурий, Марс, Венера и Солнце в июле сойдутся в Раке. Данная звездная ситуация очень настойчиво указывает Ракам на кардинальные перемены в судьбе. Наиболее значимая сфера месяца - семья, и если появится призрачная возможность провести июль максимально близко с родными, сведя к минимуму деловую активность, нужно на это пойти.
Вложение в родственные чувства - самая выгодная инвестиция. Вне семьи Раков ждет достаточно много мелких и злободневных проблем.
Любые возможные накладки обязательно постараются ворваться в их жизнь и сорвать важные планы.
Лев
Ретроградный Меркурий большую часть месяца проведет в знаке Льва, поэтому Львы проведут практически весь июль в прокрастинации. И это будет очень утомительный период жизни. Их ждут поездки, встречи, совещания, вебинары, новые контакты.
Стремясь избежать неприятных дел, представители этого знака могут развить разрушительную активность на других фронтах, что грозит энергетическим истощением.
Астролог советует отложить как насущные проблемы, так и трудовые подвиги, с которыми можно подождать до августа.
Дева
Июль для Дев станет месяцем крупных покупок. Марс и ретроградный Меркурий во Льве, а это - созвездие, оказывающее позитивное воздействие на имущество и финансы. Деньги потекут к Девам рекой, правда, размеры поступлений могут сильно разниться, но прирост дохода обеспечен. Кроме того,
планеты-покровители прибавят уверенности в себе и в своем будущем, так что в эмоциональном плане июль можно назвать благополучным для Дев.
Проблемой может стать обратное движение Меркурия в Раке с 19 по 31 июля. В это время повысится вероятность проблем с членами семьи и близким окружением.
Весы
Весов ждет месяц Венеры, влияющий из созвездия Рака. Они могут разрываться между тем, что нужно, и тем, что можно. Но даже в этом случае серьезных претензий ко второму месяцу лета не будет.
Венера наполнит энергией, подарит уверенность и предприимчивость, так что Весам хватит сил и решимости на кардинальные перемены в жизни.
Однако ретро-Нептун будет пристально наблюдать за тем, чтобы Весы бездумно не тратили деньги, лишая их шанса на успех в краткосрочных делах. Чтобы это не испортило ни настроение, ни репутацию, стоит быть предусмотрительнее в делах и при обращении с деньгами.
Скорпион
Июль, осененный влиянием Урана в Тельце, наполнит Скорпионов безразличием и агрессивностью одновременно. Безучастные Скорпионы ведут себя крайне неприятно, но так как у них не будет лишних сил на "уничтожение" недоброжелателей, то конфликтов и стресса станет значительно меньше. Агрессия трансформируется в презрение, а недовольство - в безразличие.
Если появится возможность провести хотя бы несколько дней в одиночестве - не стоит ею пренебрегать. Уединение поможет собраться с мыслями и расслабиться,
ведь чем активнее Скорпионы будут взаимодействовать с людьми, тем больше мрачности и тоски начнут испытывать. Если события вынудят больше общаться, можно перевести энергию в спорт, творчество и важную работу.
Стрелец
Солнце в Раке усилит родственные связи, так что с 1 по 22 июля родственники, коллеги, любимые, друзья будут делать все, чтобы Стрельцы не остались без их советов и приятной компании. В некоторые моменты это может вызывать раздражение, но с другой стороны - люди будут тянуться к Стрельцам, что не может не радовать.
Чтобы не испортить месяц серьезными ссорами, рекомендуется не пересказывать окружающим свои планы, избегать критики и лишней откровенности.
Также астролог советует постараться, чтобы любимый человек и члены семьи не почувствовали себя лишними - им следует уделять больше внимания и не скупиться на приятные слова. Так получится понизить риск семейных проблем, подогреваемых Солнцем.
Козерог
Козероги в июле попадут под влияние Марса во Льве, а это означает, что придется пересмотреть свои отношения с людьми: кого-то вычеркнуть, кого-то поставить на первое место, с кем-то сблизиться.
По словам астролога, за последние месяцы в жизнь представителей этого знака пришло много лишних людей, которые высасывают силы.
Чувство разочарования и недовольства может привести даже к разрыву с постоянным партнером. Если есть смысл сохранить отношения, желательно отправиться в совместный отпуск или как-то поспособствовать возвращению страсти.
Водолей
Ретро-Меркурий станет главной планетой июля, поэтому многие Водолеи проведут месяц в заботах о карьере, деньгах, бизнесе, отказавшись от работы над другими сферами жизни.
Близкие могут обижаться на отсутствие внимания, в то время как сами Водолеи начнут испытывать ответное раздражение из-за того, что работают не покладая рук, а этого никто не замечает.
Идеальной линией поведения стала бы длительная командировка или работа за границей. Отпуск с семьей может закончиться не отдыхом, а нервным срывом, если Водолеи будут постоянно переживать из-за сорванных планов и оставленной работы.
Рыбы
Нептун, который перешел в ретроградную фазу, подтолкнет Рыб на риски и авантюры, в том числе и романтического характера. По мнению астролога, подобные астрологические тенденции принесут с собой немало разочарований, психологических травм, непонятных происшествий и туманных романов.
Неясные обстоятельства будут сопровождать Рыб весь месяц, поэтому для сохранения нервов и сил желательно быть начеку и брать время на дополнительный анализ любой ситуации.
Не стоит забывать, что Нептун - планета мистики, поэтому представители этого знака могут столкнуться с необъяснимыми мелкими пропажами. Паспорта, ценные бумаги, банковские карточки, ключи - все это в июле лучше держать при себе.
Знаковые события июля сделают этот месяц необычным и запоминающимся. Если проблемы накроют вас с головой, избавиться от них эксперты dailyhoro.ru советуют посредством смены обстановки или позитивного мышления. Саморазвитие и энтузиазм помогут осуществить главные мечты, реализовать планы и просто счастливо провести месяц.