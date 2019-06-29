Гороскоп Василисы Володиной на июль 2019 года

Стремясь избежать неприятных дел, представители этого знака могут развить разрушительную активность на других фронтах, что грозит энергетическим истощением.

Астролог советует отложить как насущные проблемы, так и трудовые подвиги, с которыми можно подождать до августа.

Дева

Июль для Дев станет месяцем крупных покупок. Марс и ретроградный Меркурий во Льве, а это - созвездие, оказывающее позитивное воздействие на имущество и финансы. Деньги потекут к Девам рекой, правда, размеры поступлений могут сильно разниться, но прирост дохода обеспечен. Кроме того,

планеты-покровители прибавят уверенности в себе и в своем будущем, так что в эмоциональном плане июль можно назвать благополучным для Дев.

Проблемой может стать обратное движение Меркурия в Раке с 19 по 31 июля. В это время повысится вероятность проблем с членами семьи и близким окружением.

Весы

Весов ждет месяц Венеры, влияющий из созвездия Рака. Они могут разрываться между тем, что нужно, и тем, что можно. Но даже в этом случае серьезных претензий ко второму месяцу лета не будет.

Венера наполнит энергией, подарит уверенность и предприимчивость, так что Весам хватит сил и решимости на кардинальные перемены в жизни.

Однако ретро-Нептун будет пристально наблюдать за тем, чтобы Весы бездумно не тратили деньги, лишая их шанса на успех в краткосрочных делах. Чтобы это не испортило ни настроение, ни репутацию, стоит быть предусмотрительнее в делах и при обращении с деньгами.

Скорпион

Июль, осененный влиянием Урана в Тельце, наполнит Скорпионов безразличием и агрессивностью одновременно. Безучастные Скорпионы ведут себя крайне неприятно, но так как у них не будет лишних сил на "уничтожение" недоброжелателей, то конфликтов и стресса станет значительно меньше. Агрессия трансформируется в презрение, а недовольство - в безразличие.

Если появится возможность провести хотя бы несколько дней в одиночестве - не стоит ею пренебрегать. Уединение поможет собраться с мыслями и расслабиться,

ведь чем активнее Скорпионы будут взаимодействовать с людьми, тем больше мрачности и тоски начнут испытывать. Если события вынудят больше общаться, можно перевести энергию в спорт, творчество и важную работу.

Стрелец

Солнце в Раке усилит родственные связи, так что с 1 по 22 июля родственники, коллеги, любимые, друзья будут делать все, чтобы Стрельцы не остались без их советов и приятной компании. В некоторые моменты это может вызывать раздражение, но с другой стороны - люди будут тянуться к Стрельцам, что не может не радовать.

Чтобы не испортить месяц серьезными ссорами, рекомендуется не пересказывать окружающим свои планы, избегать критики и лишней откровенности.