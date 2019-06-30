Галерея: гей-парад в Хельсинки собрал 100 000 человек

Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и петербургской Little Big, передает "Фонтанка".

Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости.

Завершилась акция большим пикником, где в честь события устроили концерт. Десятки тысяч человек с напитками и закусками провели субботний день именно там.