Вс, 30.06.2019
Не все немцы любят пиво, но многие немцы любят что-то покрепче. Андрей Цыганик, футболист

Галерея: гей-парад в Хельсинки собрал 100 000 человек
К шествию присоединился премьер-министр

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В шествии Helsinki Pride в поддержку секс-меньшинств, которое прошло в финской столице 29 июня, приняли участие, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек, пишет Rus.Postimees

Радужная процессия стартовала от Сенатской площади.

Среди демонстрантов мелькали флаги и символика разных сексуальных меньшинств, веселая процессия шла под песни Queen, Lady Gaga и петербургской Little Big, передает "Фонтанка".

Впервые в истории Финляндии к гей-параду присоединился премьер-министр.

Глава кабмина Антти Ринне ранее объяснил такой шаг тем, что Финляндия должна стремиться к равному обществу ради справедливости. 

Завершилась акция большим пикником, где в честь события устроили концерт. Десятки тысяч человек с напитками и закусками провели субботний день именно там.

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