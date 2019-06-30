​Жителей Саркандаугавы удивил вертолет, пролетевший в нескольких метрах от дома

Сандрис живет на улице Дунтес. В передаче Degpunktā он признался, что уже давно живет на 14-ом этаже и не беспокоится, что в его окна заглянут прохожие.

Каким же было его удивление, когда в свое окно он увидел, что всего в нескольких метрах от дома пролетел внушительный вертолет, пилот которого, кажется, искал место для посадки.

Оправившись от удивления, Сандрис решил снять на мобильный телефон дальнейший маршрут вертолета. Похоже, пилот хотел приземлиться на крыше Sky and More - там, где свои автомобили оставляют посетители торгового центра.

"Я сначала подумал, вдруг у него там вынужденная посадка, но у него там сначала не вышло приземлиться. Но он все же приземлился на крыше на уровне машин", - рассказал очевидец.

В Агентстве гражданкой авиации пояснили, что жителям не стоит беспокоиться из-за увиденного - это не была аварийная посадка, а запланированный и согласованный маневр в интересах владельцев магазина.