Европейская федерация журналистов выражает обеспокоенность действиями KNAB

В свою очередь, фонд "Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica" получил от KNAB 15 мая запрос не только о критериях выбора объектов публикаций, но и о порядке принятия редакционных решений - кто согласовывает публикации и какие публикации планируются в будущем.

При этом в своих письмах KNAB, ссылаясь на установленные законом полномочия по получению информации, не объясняет причины своего интереса. Это вызывает у LŽA обеспокоенность не только по поводу мотивов и целей таких запросов, но и по поводу понимания KNAB принципов работы независимых медиа и значения редакционной свободы и независимости.

LŽA подчеркивает, что свобода СМИ - это важнейшая составляющая демократического государства. В Латвии именно СМИ зачастую становятся теми, кто выявляет и расследует нарушения, до которых не доходят другие следственные органы.

"Именно способность журналистов самостоятельно и свободно принимать решения о выборе новостей и другого журналистского контента, о его интерпретации и содержании независимо от внешнего давления, будь то политическое или экономическое, составляет суть редакционной независимости, которая, в свою очередь, обеспечивает общество объективной и правдивой информацией. Это основа демократического общества", - подчеркивает ассоциация.

LŽA обращает внимание, что своими запросами KNAB демонстрирует непонимание разницы между журналистами и рекламными агентствами. Содержание запросов подразумевает, что предвыборные материалы СМИ якобы были оплачены. По мнению LŽA, это серьезное обвинение, на которое недопустимо даже намекать без доказательств и последствий.

Поэтому LŽA просит KNAB разъяснить, по какой причине были направлены такие запросы, кому еще они планируются, а также назвать должностное лицо, которое приняло решение о направлении этих вопросов в адрес СМИ.