Европейская федерация журналистов выражает обеспокоенность действиями KNAB

Европейская федерация журналистов (EŽF) присоединилась к Латвийской ассоциации журналистов (LŽA), выражая обеспокоенность вопросами, заданными Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) латвийским СМИ, в которых у журналистов требуют разъяснить редакционные решения. Об этом агентству LETA сообщили в EŽF.
Федерация призывает KNAB предоставить объяснения по поводу проводимого расследования и требует воздержаться от дальнейших действий, затрагивающих средства массовой информации и журналистов.
"Крайне недопустимо, чтобы KNAB в предвыборный период требовал подобную информацию. Если журналистские публикации рассматриваются как форма агитации, это свидетельствует о серьезном непонимании роли СМИ. Письма KNAB - это форма запугивания, которая ставит под угрозу не только редакционную свободу, но и общественное доверие, вызывая подозрения", - заявил генеральный секретарь EŽF Рикардо Гутьеррес.
LŽA обратилась в KNAB с требованием разъяснить свои действия, после того как бюро направило ряду СМИ запросы с требованием раскрыть редакционные планы и назвать фамилии ответственных редакторов материалов, которые еще только готовятся к публикации.
По информации LŽA, ссылаясь на Закон о KNAB, в мае бюро обратилось минимум к двум медийным компаниям с просьбой предоставить информацию о предвыборном контенте.
Компания SIA LETA получила соответствующий запрос 14 мая. KNAB просил агентство предоставить информацию о содержании, опубликованном на его сайте в период предвыборной агитации, в том числе - об интервью с кандидатами в депутаты. KNAB хотел выяснить критерии отбора интервьюируемых, кто выступил инициатором бесед, а также - осуществлялась ли оплата за созданный контент.
В свою очередь, фонд "Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica" получил от KNAB 15 мая запрос не только о критериях выбора объектов публикаций, но и о порядке принятия редакционных решений - кто согласовывает публикации и какие публикации планируются в будущем.
При этом в своих письмах KNAB, ссылаясь на установленные законом полномочия по получению информации, не объясняет причины своего интереса. Это вызывает у LŽA обеспокоенность не только по поводу мотивов и целей таких запросов, но и по поводу понимания KNAB принципов работы независимых медиа и значения редакционной свободы и независимости.
LŽA подчеркивает, что свобода СМИ - это важнейшая составляющая демократического государства. В Латвии именно СМИ зачастую становятся теми, кто выявляет и расследует нарушения, до которых не доходят другие следственные органы.
"Именно способность журналистов самостоятельно и свободно принимать решения о выборе новостей и другого журналистского контента, о его интерпретации и содержании независимо от внешнего давления, будь то политическое или экономическое, составляет суть редакционной независимости, которая, в свою очередь, обеспечивает общество объективной и правдивой информацией. Это основа демократического общества", - подчеркивает ассоциация.
LŽA обращает внимание, что своими запросами KNAB демонстрирует непонимание разницы между журналистами и рекламными агентствами. Содержание запросов подразумевает, что предвыборные материалы СМИ якобы были оплачены. По мнению LŽA, это серьезное обвинение, на которое недопустимо даже намекать без доказательств и последствий.
Поэтому LŽA просит KNAB разъяснить, по какой причине были направлены такие запросы, кому еще они планируются, а также назвать должностное лицо, которое приняло решение о направлении этих вопросов в адрес СМИ.
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