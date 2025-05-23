Skip to footer
Пт, 23.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото Мужчина проснулся и увидел в своем саду огромное грузовое судно

Фото статьи

В четверг, 22 мая, в территориальных водах Норвегии грузовой корабль сел на мель, оказавшись в саду мужчины, сообщает телекомпания BBC.

135-метровое судно около 5 часов утра по местному времени остановилось совсем рядом с домом норвежца. О случившемся мужчине сообщил его сосед, который заметил, как судно движется прямо к берегу города Бинесет, расположенного недалеко от Тронхейма.

"Дверной звонок прозвучал в то время, когда я не люблю открывать дверь", -рассказал Хельберг телеканалу TV2. "Я подошел к окну и был весьма удивлен, увидев в саду огромное судно", - добавил он в интервью газете The Guardian.

По словам мужчины, он ничего не услышал.

Сосед сообщил, что проснулся от громкого шума, когда корабль врезался в берег, и сразу побежал оповестить пострадавшего.

На борту грузового судна NCL Salten, шедшего под флагом Кипра, находились 16 человек. Судно направлялось на юго-запад, пока не отклонилось от курса.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны - обстоятельства изучает норвежская полиция.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх