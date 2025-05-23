Фото Мужчина проснулся и увидел в своем саду огромное грузовое судно

135-метровое судно около 5 часов утра по местному времени остановилось совсем рядом с домом норвежца. О случившемся мужчине сообщил его сосед, который заметил, как судно движется прямо к берегу города Бинесет, расположенного недалеко от Тронхейма.

135-metre cargo ship, NCL Salten, crashes into homeowner's garden,(Norway’s Trondheim fjord) barely missing his house: 'My neighbour knocked on the door and asked if I had seen the ship' (📸ANP / Jan Langhaug / NTB / AFP) pic.twitter.com/hDke5fK2et — Bart 🌊⚓️ (@BartGonnissen) May 22, 2025

"Дверной звонок прозвучал в то время, когда я не люблю открывать дверь", -рассказал Хельберг телеканалу TV2. "Я подошел к окну и был весьма удивлен, увидев в саду огромное судно", - добавил он в интервью газете The Guardian.

По словам мужчины, он ничего не услышал.

Сосед сообщил, что проснулся от громкого шума, когда корабль врезался в берег, и сразу побежал оповестить пострадавшего.

На борту грузового судна NCL Salten, шедшего под флагом Кипра, находились 16 человек. Судно направлялось на юго-запад, пока не отклонилось от курса.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны - обстоятельства изучает норвежская полиция.