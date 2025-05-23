Видео Рижские пожарные спасли литовского водителя от возгорания фуры

В первой половине дня, около 11 часов, на Густава Земгала гатве, рядом с Дворцом культуры VEF, остановилась дымящаяся фура. Водитель выпрыгнул из кабины и бросился тушить заднее колесо. Как сообщили пожарные, прибывшие на место, в машине заклинило подшипники, и от перегрева загорелось колесо.

Сотрудники муниципальной полиции, которые зафиксировали инцидент и контролировали движение, рассказали, что водитель приехал из Литвы и говорит по-русски.

"Что случилось, все в порядке? Да, уже все, пожарные помогли, колесо взорвалось и загорелось, очень быстро приехали пожарные и потушили", - рассказал водитель Римас.

Он сказал, что тоже пытался тушить огонь с помощью огнетушителя, а затем подъехали пожарные и залили все водой.

Римас рассказывает, что ехал в Вецмилгравис в порт выгружать гранулы. Груз сам по себе не относится к категории опасных, но в таких ситуациях может стать таковым - и даже очень.

"Груз воспламеняемый, если бы он загорелся, это был бы большой факел. Спасибо пожарным, что приехали вовремя и быстро!" - поблагодарил Римас.

Видео: Сюжет программы Degpunktā