В Калифорнии разбился самолет. Погибли трое сотрудников музыкального агентства

В результате крушения частного самолета в Сан-Диего погибли трое сотрудников музыкального агентства Sound Talent Group, включая его сооснователя Дэйва Шапиро, сообщило агентство в четверг, 22 мая.
Как уточнило Федеральное авиационное управление США (FAA), Шапиро был зарегистрированным владельцем этого самолета и имел лицензию пилота. Согласно его странице в LinkedIn, ему также принадлежала летная школа Velocity Aviation и музыкальный лейбл Velocity Records.
Имена двух других погибших сотрудников агентство не называет.
Sound Talent Group представляло различных артистов, включая певицу Ванессу Карлтон.
Власти Сан-Диего первоначально сообщили о двух погибших. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что точное число жертв пока неизвестно, однако самолет мог вмещать до 10 человек.
✈️🚨 Plane Crashes Into San Diego Neighborhood — At Least 15 Homes Affected! 🔥 Smoke & Debris Everywhere pic.twitter.com/qggZstbMeq— World War 3 (@Worldwar_3_) May 22, 2025
Катастрофа произошла утром в четверг в условиях тумана в районе Сан-Диего, где расположены жилые дома, принадлежащие ВМС США. Самолет оборвал линии электропередачи и врезался в жилой дом, вызвав пожар, в результате которого сгорел как минимум один дом и несколько автомобилей.
По меньшей мере три человека получили травмы, пытаясь спастись от охватившего улицу пламени. Медицинская помощь была оказана также пятерым пострадавшим, надышавшимся дымом.
Одна из построек была разрушена полностью - ее фасад сильно обгорел, а крыша частично обрушилась. Повреждения получили также около десяти других домов. По меньшей мере 100 жителей были эвакуированы.
Галерея: Место крушения
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!