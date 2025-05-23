В Калифорнии разбился самолет. Погибли трое сотрудников музыкального агентства

Как уточнило Федеральное авиационное управление США (FAA), Шапиро был зарегистрированным владельцем этого самолета и имел лицензию пилота. Согласно его странице в LinkedIn, ему также принадлежала летная школа Velocity Aviation и музыкальный лейбл Velocity Records.

Имена двух других погибших сотрудников агентство не называет.

Sound Talent Group представляло различных артистов, включая певицу Ванессу Карлтон.

Власти Сан-Диего первоначально сообщили о двух погибших. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что точное число жертв пока неизвестно, однако самолет мог вмещать до 10 человек.

✈️🚨 Plane Crashes Into San Diego Neighborhood — At Least 15 Homes Affected! 🔥 Smoke & Debris Everywhere pic.twitter.com/qggZstbMeq — World War 3 (@Worldwar_3_) May 22, 2025

Катастрофа произошла утром в четверг в условиях тумана в районе Сан-Диего, где расположены жилые дома, принадлежащие ВМС США. Самолет оборвал линии электропередачи и врезался в жилой дом, вызвав пожар, в результате которого сгорел как минимум один дом и несколько автомобилей.

По меньшей мере три человека получили травмы, пытаясь спастись от охватившего улицу пламени. Медицинская помощь была оказана также пятерым пострадавшим, надышавшимся дымом.

Одна из построек была разрушена полностью - ее фасад сильно обгорел, а крыша частично обрушилась. Повреждения получили также около десяти других домов. По меньшей мере 100 жителей были эвакуированы.

Галерея: Место крушения