В начале июня начнется строительство мемориала жертвам трагедии в Золитуде

Как сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщила представитель Рижской думы Мадара Андреева, 30 апреля был заключен договор с объединением предприятий 3A. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены в течение 12 месяцев с момента начала их выполнения.
Начало строительства запланировано на начало июня. Общая стоимость проекта составит чуть менее 2 миллионов евро, включая авторский надзор.
Учитывая, что к ноябрю этого года место памяти еще не будет завершено, власти будут искать решения, которые позволят жителям почтить память погибших на месте трагедии.
Андреева также отметила, что окончательное решение о том, куда будет перенесен временный памятник, установленный на месте трагедии, пока не принято. По её словам, по этому вопросу продолжаются переговоры с вовлеченными сторонами.
Идея создания мемориального комплекса была выбрана в рамках конкурса эскизов, организованного в 2022 году. Победителем стал совместный проект ландшафтной мастерской ALPS, дизайнерского бюро H2E и консалтингового агентства Copywriter/Levelup.
21 ноября 2013 года в Золитуде произошло обрушение крыши торгового центра Maxima, в результате чего погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы.
Галерея: Мероприятие памяти о трагедии в Золитуде
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