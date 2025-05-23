В начале июня начнется строительство мемориала жертвам трагедии в Золитуде

Начало строительства запланировано на начало июня. Общая стоимость проекта составит чуть менее 2 миллионов евро, включая авторский надзор.

Учитывая, что к ноябрю этого года место памяти еще не будет завершено, власти будут искать решения, которые позволят жителям почтить память погибших на месте трагедии.

Андреева также отметила, что окончательное решение о том, куда будет перенесен временный памятник, установленный на месте трагедии, пока не принято. По её словам, по этому вопросу продолжаются переговоры с вовлеченными сторонами.

Идея создания мемориального комплекса была выбрана в рамках конкурса эскизов, организованного в 2022 году. Победителем стал совместный проект ландшафтной мастерской ALPS, дизайнерского бюро H2E и консалтингового агентства Copywriter/Levelup.

21 ноября 2013 года в Золитуде произошло обрушение крыши торгового центра Maxima, в результате чего погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы.

Галерея: Мероприятие памяти о трагедии в Золитуде