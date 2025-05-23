Мошенники в Видземе выдали себя за сотрудников полиции и выманили деньги

В среду, 21 мая, сотрудники Государственной полиции получили информацию о том, что в Смилтенском крае мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции.

Во время разговора злоумышленнику удалось завоевать доверие, в результате чего мужчина несколько раз подтвердил действия в своем интернет-банке с использованием Smart-ID. Известно, что мошенники оформили на его имя кредит в размере 3000 евро и эти средства были переведены на счет другого лица. В настоящий момент полиция проводит проверку обстоятельств.

Также поступила информация о том, что в других случаях мошенники присылали фото служебного удостоверения "сотрудника", чтобы создать видимость достоверности. Напоминаем, что сотрудники Государственной полиции не высылают фотографии удостоверений или другие документы через мессенджеры.

Государственная полиция вновь призывает жителей быть внимательными и не разглашать никому свои личные данные или данные доступа к банковским счетам. Ни полиция, ни другие государственные учреждения не звонят с просьбой предоставить конфиденциальную информацию и никогда не требуют раскрывать данные доступа к банковским счетам.

Полиция призывает критически оценивать любую информацию, полученную как по телефону, так и в письменной форме, особенно если она касается финансовых вопросов. Лучше всего немедленно прекратить подобную коммуникацию. Полиция также призывает быть ответственными и информировать о подобных рисках пожилых родственников, соседей и друзей.