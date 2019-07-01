Пн, 1.07.2019
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Лучшие выпускники школ получат стипендию столетия Латвии

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

С 1 июля стипендию столетия Латвии в размере 500 евро получат 355 лучших выпускников школ, сообщили в Министерстве финансов. 

В 2018 году в честь столетия государства был начат проект национальной моментальной лотереи "Лотерея столетия", которая предоставляет поддержку самым выдающимся выпускникам среднеобразовательных  учреждений. 

С сегодняшнего дня будет выплачено 355 стипендий в размере 500 евро лучшим выпускникам латвийских школ. 

В Минфине указали, что каждый выбранный для стипендии выпускник получит поддержку за выдающиеся успехи в учебе, активную общественную работу, участие в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях, а также вклад в развитие образовательного учреждения. 

Поддержку лучшим выпускникам школ оказывает любой житель Латвии, который участвует лотерее столетия, организованнной Latvijas loto. Принять участие в лотерее можно, купив билеты в торговых местах или на сайте www.latloto.lv.

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