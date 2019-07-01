Лучшие выпускники школ получат стипендию столетия Латвии

В 2018 году в честь столетия государства был начат проект национальной моментальной лотереи "Лотерея столетия", которая предоставляет поддержку самым выдающимся выпускникам среднеобразовательных учреждений.

С сегодняшнего дня будет выплачено 355 стипендий в размере 500 евро лучшим выпускникам латвийских школ.

В Минфине указали, что каждый выбранный для стипендии выпускник получит поддержку за выдающиеся успехи в учебе, активную общественную работу, участие в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях, а также вклад в развитие образовательного учреждения.