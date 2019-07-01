Лучшие выпускники школ получат стипендию столетия Латвии

С 1 июля стипендию столетия Латвии в размере 500 евро получат 355 лучших выпускников школ, сообщили в Министерстве финансов.
В 2018 году в честь столетия государства был начат проект национальной моментальной лотереи "Лотерея столетия", которая предоставляет поддержку самым выдающимся выпускникам среднеобразовательных учреждений.
С сегодняшнего дня будет выплачено 355 стипендий в размере 500 евро лучшим выпускникам латвийских школ.
В Минфине указали, что каждый выбранный для стипендии выпускник получит поддержку за выдающиеся успехи в учебе, активную общественную работу, участие в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях, а также вклад в развитие образовательного учреждения.
Поддержку лучшим выпускникам школ оказывает любой житель Латвии, который участвует лотерее столетия, организованнной Latvijas loto. Принять участие в лотерее можно, купив билеты в торговых местах или на сайте www.latloto.lv.