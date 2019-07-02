В следующем месяце, 20 июля, исполнится 26 лет с тех пор, как произошел самый громкий и, как признают сами полицейские, загадочный случай похищения ребенка в истории Латвии. Теплым июльским вечером неизвестный мужчина с черным велосипедом увел с детской площадки в Салдусе 10-летнюю Даце Рамате. С того дня девочку больше никто не видел. Сейчас ей было бы 37 лет.
Это был первый и до сих пор необъяснимый случай похищения детей в истории Латвии. Странно, что незнакомца на черном велосипеде ни раньше, ни после происшествия никто не видел - он словно появился из ниоткуда и исчез в никуда, оставив после себя разрушающее горе и сотни вопросов без ответа.
Возможно, он в настоящее время передвигается на общественном транспорте в одном из латвийских городов, стоит в очереди за молоком, проезжает мимо по улице, храня темную тайну, о которой никто не подозревает.
Ее увели в теплый июльский вечер