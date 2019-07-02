​В следующем месяце, 20 июля, исполнится 26 лет с тех пор, как произошел самый громкий и, как признают сами полицейские, загадочный случай похищения ребенка в истории Латвии. Теплым июльским вечером неизвестный мужчина с черным велосипедом увел с детской площадки в Салдусе 10-летнюю Даце Рамате. С того дня девочку больше никто не видел. Сейчас ей было бы 37 лет.

Это был первый и до сих пор необъяснимый случай похищения детей в истории Латвии. Странно, что незнакомца на черном велосипеде ни раньше, ни после происшествия никто не видел - он словно появился из ниоткуда и исчез в никуда, оставив после себя разрушающее горе и сотни вопросов без ответа.

Возможно, он в настоящее время передвигается на общественном транспорте в одном из латвийских городов, стоит в очереди за молоком, проезжает мимо по улице, храня темную тайну, о которой никто не подозревает.

Ее увели в теплый июльский вечер

Вечер 20 июля 1998 года ничем не отличался от любого другого вечера в маленьком Салдусе. Это был понедельник. Дети играли во дворе, родители готовили ужин, кто-то отправился на прогулку с собакой, другой ковырялся в огороде на заднем дворе дома. После 17:30 десятилетняя Даце вместе с двумя другими детьми - десятилетним Кришьянисом и пятилетней Лизой - играла у школы-интерната Cieceres.