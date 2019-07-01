На Кипре подозревают, что недалеко от столицы упала ракета из Сирии

Объект упал в 15 километрах от столицы Кипра Никосии - в деревне Ташкент.

По словам очевидцев, после падения произошли три взрыва и начался пожар. Однако, никто не пострадал.

ФОТО: AP/Scanpix

Министр иностранных дел самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что на территории страны упала ракета С-200 российского производства, пишет "Радио Свобода".

По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Она взорвалась до столкновения с землёй, а её обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии, приводит его слова издание.

На размещенных в сети фотографиях на обломке можно разглядеть надписи на русском языке.

Израильская сторона эту информацию пока не комментирует.

Президент Северного Кипра Мустафа Акынджи связал происшествие с военными операциями на Ближнем Востоке. Теперь военные проводят расследование, чтобы установить, что именно упало на острове, добавляет "Медуза".

Как сообщает издание, по одной из версий, которую высказывают военные аналитики Северного Кипра, это могла быть ракета, выпущенная с территории Сирии из зенитно-ракетного комплекса С-200.

Отмечается, что, несмотря на близость к Ближнему Востоку, до сих пор на Кипре никогда раньше не падали ракеты, выпущенные в ходе военных операций.

Турецкая республика Северного Кипра - частично признанное государство на севере острова Кипр, оккупированное Турцией. Признано только Турцией. "Медуза"

Last night in Northern Cyprus a Syrian Air Defence S-200 Missile crashed after being fired against hostile targets during an Israeli air raid against targets in Syria. #Syria #Cyprus pic.twitter.com/msEOa2wLO7 — CNW (@ConflictsW) July 1, 2019