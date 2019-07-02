Закон о сожительстве: Павлютс мухлюет с данными

После поданного десятью депутатами заявления 20 июня в повестку дня заседания Сейма был включен законопроект о супругах, цель которого - признать и защитить не только женатые, но и фактически живущие вместе пары.

Объединение указало, что предусмотренная законом защита важна не только для однополых, но и для остальных пар, которые живут вне брака.

Однако, именно регулирование однополых отношений было одной из главных причин, почему 12-й Сейм отклонил подобный законопроект, и почему необходимой поддержки депутатов не получил и законопроект о сожительстве. В ходе голосования 23 депутата проголосовали за, а 60 - против.

Re:Baltica поинтересовалась у Павлютса, какое исследование показывает, что "более 60% жителей Латвии поддерживают регулирование отношений, которое отражает разрабатываемый закон". Политик в смс-сообщении указал на исследование SKDS от конца 2018 года, в котором 63% респондентов поддержали или полностью поддержали, что к понятию "семья" относится и фактическая совместная жизнь двух человек.

В исследовании действительно есть такой вопрос, и упомянутые Павлютсом 63% соответствуют правде. Однако, конкретный вопрос поверхностен. В нем нет речи о присвоении прав неженатым людям, в том числе однополым парам.

В то же время в упомянутом Павлютсом опросе выяснено отношение общества к присуждению конкретных прав однополым парам, и поддержка значительно меньше - только 34,4% респондентов.

Руководитель отдела социальных и политических исследований SKDS Иева Строде указала, что, чтобы с уверенностью можно было сказать, что большинство поддерживает законопроект, указанное в нем нужно характеризовать более детально, лучше всего - задать вопрос по каждому предложенному изменению.

- Обсуждается, стоит ли в латвийских нормативных актах относить понятие "семья" не только на женатые пары, но и на фактическую совместную жизнь двух людей. Каково ваше отношение к этому предложению? Полностью или скорее поддерживают - 62,7%

Полностью или скорее не поддерживают - 29,7%

Сложно сказать - 7,7% - Прозвучало предложение постановить законом, что конкретные права (к примеру, право на наследство, право принимать решение о лечении) относятся и к однополым парам. Каково ваше отношение к этому предложению? Полностью или скорее поддерживают - 34,4%

Полностью или скорее не поддерживают - 52,8%

Сложно сказать - 7,7%

Стоит добавить, что исследование SKDS публично недоступно. Его заказало объединение ЛГБТ и их друзья Mozaīka, которые ознакомили Re:Baltica с частью полученных в результате опроса данных.

ФОТО: Mozaika.lv

Павлютс на просьбу пояснить, почему он использовал число, которое фактически не отражает отношение к правам однополых пар, призвал звонить одной из коллег по объединению.

После повторного вопроса политик письменно указал, что не согласен, что в контексте всего закона его утверждение вводило бы в заблуждение:

"Нужно привыкать рассматривать вопрос сожительства шире, а не только в узком (и тенденциозном) однополом аспекте".

Он также указал, что никогда не утверждал, что 63% общества поддерживают однополые семьи или их регулирование.

Вывод: упомянутая Павлютсом поддержка 60% жителей распространению понятия "семья" и на фактическую совместную жизнь двух людей поверхностна и полностью не отражает предусмотренные законопроектом нововведения. Политик также умолчал о других измерениях общественного мнения, которые показывают куда меньшую поддержку важным аспектам разрабатываемого закона, поэтому его риторика вводит в заблуждение и частично находится вне контекста.