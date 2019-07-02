Закон о сожительстве: Павлютс мухлюет с данными
Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов замолчана.
Рассказывая о планах объединения "Для развития/За!" подать в Сейм законопроект о сожительстве, его сопредседатель Даниэль Павлютс агентству LETA заявил, что более 60% жителей Латвии поддерживают регулирование отношений, которое отражает разрабатываемый закон. Позднее утверждение было повторено в новостях нескольких СМИ.
После поданного десятью депутатами заявления 20 июня в повестку дня заседания Сейма был включен законопроект о супругах, цель которого - признать и защитить не только женатые, но и фактически живущие вместе пары.
Объединение указало, что предусмотренная законом защита важна не только для однополых, но и для остальных пар, которые живут вне брака.
Однако, именно регулирование однополых отношений было одной из главных причин, почему 12-й Сейм отклонил подобный законопроект, и почему необходимой поддержки депутатов не получил и законопроект о сожительстве. В ходе голосования 23 депутата проголосовали за, а 60 - против.
Re:Baltica поинтересовалась у Павлютса, какое исследование показывает, что "более 60% жителей Латвии поддерживают регулирование отношений, которое отражает разрабатываемый закон". Политик в смс-сообщении указал на исследование SKDS от конца 2018 года, в котором 63% респондентов поддержали или полностью поддержали, что к понятию "семья" относится и фактическая совместная жизнь двух человек.
В исследовании действительно есть такой вопрос, и упомянутые Павлютсом 63% соответствуют правде. Однако, конкретный вопрос поверхностен. В нем нет речи о присвоении прав неженатым людям, в том числе однополым парам.
В то же время в упомянутом Павлютсом опросе выяснено отношение общества к присуждению конкретных прав однополым парам, и поддержка значительно меньше - только 34,4% респондентов.
Руководитель отдела социальных и политических исследований SKDS Иева Строде указала, что, чтобы с уверенностью можно было сказать, что большинство поддерживает законопроект, указанное в нем нужно характеризовать более детально, лучше всего - задать вопрос по каждому предложенному изменению.
- Обсуждается, стоит ли в латвийских нормативных актах относить понятие "семья" не только на женатые пары, но и на фактическую совместную жизнь двух людей. Каково ваше отношение к этому предложению?
- Полностью или скорее поддерживают - 62,7%
- Полностью или скорее не поддерживают - 29,7%
- Сложно сказать - 7,7%
- Прозвучало предложение постановить законом, что конкретные права (к примеру, право на наследство, право принимать решение о лечении) относятся и к однополым парам. Каково ваше отношение к этому предложению?
- Полностью или скорее поддерживают - 34,4%
- Полностью или скорее не поддерживают - 52,8%
- Сложно сказать - 7,7%
Стоит добавить, что исследование SKDS публично недоступно. Его заказало объединение ЛГБТ и их друзья Mozaīka, которые ознакомили Re:Baltica с частью полученных в результате опроса данных.
Павлютс на просьбу пояснить, почему он использовал число, которое фактически не отражает отношение к правам однополых пар, призвал звонить одной из коллег по объединению.
После повторного вопроса политик письменно указал, что не согласен, что в контексте всего закона его утверждение вводило бы в заблуждение:
"Нужно привыкать рассматривать вопрос сожительства шире, а не только в узком (и тенденциозном) однополом аспекте".
Он также указал, что никогда не утверждал, что 63% общества поддерживают однополые семьи или их регулирование.
Вывод: упомянутая Павлютсом поддержка 60% жителей распространению понятия "семья" и на фактическую совместную жизнь двух людей поверхностна и полностью не отражает предусмотренные законопроектом нововведения. Политик также умолчал о других измерениях общественного мнения, которые показывают куда меньшую поддержку важным аспектам разрабатываемого закона, поэтому его риторика вводит в заблуждение и частично находится вне контекста.
О проекте: Re:Check - это виртуальная лаборатория по проверке фактов и исследованию социальных сетей, работающая под эгидой Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica.