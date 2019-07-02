Лидеры G20 назвали главную проблему планеты

"Масштабные перемещения беженцев вызывают глобальную обеспокоенность гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения фундаментальных причин перемещения и реагирования на растущие гуманитарные потребности", - говорится в заявлении.

В документе также указано, что страны Большой двадцатки приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития, Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кроме того, на саммите была подписана декларация, согласно которой страны обязуются не предоставлять политическое убежище лицам, обвиняемым в преступлениях, связанных с коррупцией. Согласно декларации, главы государств договорились так же поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Они пообещали "теснее сотрудничать по возвращению активов".