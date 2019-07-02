Лидеры G20 назвали главную проблему планеты

В Осаке, Япония, завершился саммит лидеров стран G20, по его итогам было принято совместное заявление, согласно которому главной проблемой является массовая миграция, сообщает официальный сайт Большой двадцатки.
Лидеры стран G20 подчеркнули необходимость общих действий для урегулирования проблемы массовой миграции.
"Масштабные перемещения беженцев вызывают глобальную обеспокоенность гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения фундаментальных причин перемещения и реагирования на растущие гуманитарные потребности", - говорится в заявлении.
В документе также указано, что страны Большой двадцатки приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития, Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Кроме того, на саммите была подписана декларация, согласно которой страны обязуются не предоставлять политическое убежище лицам, обвиняемым в преступлениях, связанных с коррупцией. Согласно декларации, главы государств договорились так же поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Они пообещали "теснее сотрудничать по возвращению активов".