При пожаре на глубоководном аппарате России погибли 14 моряков

Как сообщается, они погибли из-за отравления продуктами горения. Имена погибших пока не разглашаются.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах. Пожар вспыхнул на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны заявили, что в настоящее время очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Причины возгорания в данный момент выясняются.