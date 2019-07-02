При пожаре на глубоководном аппарате России погибли 14 моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, в результате чего погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.
Как сообщается, они погибли из-за отравления продуктами горения. Имена погибших пока не разглашаются.
Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах. Пожар вспыхнул на аппарате, который изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
В Минобороны заявили, что в настоящее время очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
Причины возгорания в данный момент выясняются.
РИА "Новости" пишет, что ЧП возникло при проведении биометрических измерений.