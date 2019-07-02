Буров не получил от оппозиции поддержку своей кандидатуры на должность мэра Риги

Сегодня Буров встречался с фракциями "Единства", "Новой консервативной партии", Национального объединения "Все для Латвии"-TB/LNNK и "Для развития Латвии".

Олег Буров предлагал оппозициям вариант, при котором определенный вес могла бы иметь каждая партия.

Согласно словам Кирсиса, Буров предлагал "бросить каждому по кусочку колбасы", а именно: он предлагал должность в порту или еще где-нибудь.

"Нам это непонятно и мы это отвергаем, так как по существу это не перемены, которые необходимы Риге", - сказал депутат, указав, что перенятие власти от "Согласия" или от ее "беглецов" невозможно.

Заместитель руководителя фракции "Все для Латвии"-TB/LNNK Дайнис Лоцис признался, что Буров предлагал депутатам занять должность заместителя какого-нибудь комитета, а также создать совет фракций.

"Работу в совете фракций мы могли бы рассмотреть, но об этом нужно говорить строго, и это также должно быть предусмотрено поправками к регламенту совета", - сказал Лоцис, указав, что получить поддержку фракций Бурову все равно не вышло и голоса ему придется искать среди новообразованных фракций.

Схожие мнения высказали и руководители фракций "Для развития Латвии" и "Новой консервативной партии".

Сам Буров также признался, что все фракции отказались сотрудничать, при условии, если коалиция будет "Согласие", а также "фракция независимых депутатов".

"Говорили о том, что можем создать совет фракций и оппозиция могла бы занять посты заместителей комитетов. Часть оппозиции упорно хочет идти на досрочные выборы, часть из них готовы работать", - сказал Буров.

Напомним, в начале года Буров был избран на должность вице-мэра Риги. В апреле после отстранения Нила Ушакова от должности, Буров взял на себя обязанности мэра. Когда мэром избрали однопартийца Бурова Дайниса Турлайса, он планировал оставить пост, однако после раскола во фракции "Согласия" Буров продолжил занимать должность вице-мэра.

После того как Турлайс был снят с должности мэра, Буров был снова назначен и.о. председателя думы.