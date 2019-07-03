ФОТО: В Иманте открыли новую площадку для спорта и развлечений

В новом Имантском спортивном центре построена большая игровая площадка, тематически стилизованная под аэропорт.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Здесь же разместились небольшие игровые площадки с отдельными элементами, скейтпарк, площадка с тренажерами, две мультифункциональные площадки, две для баскетбола "3x3", беговая дорожка с сектором для прыжков в длину, трибуны.

В Имантском спортивном центре есть и парковая зона с новыми зелеными насаждениями, деревьями, сценой и столами для пикника.

На территории обновлен амфитеатр, а также установлены десять вспомогательных помещений модульного типа – для охраны, кабинета медсестры, туалетов, раздевалок, хранения инвентаря.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

По всей территории проложены новые инженерные сети – канализация, освещение, видеонаблюдение, система оповещения. Установлена металлическая ограда длиной 813 метров, проложена брусчатка на дорожках общей площадью 9 тысяч кв. метров, на площади более 20 тыcяч кв. метров произведены работы по озеленению территории.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Это уже третий проект подобного масштаба в Риге. Первый спортивный центр появился в Пурвциемсе у Рижской 84-й средней школы, второй – у Рижской Центральной гуманитарной средней школы, и наконец третий – у Рижской Имантской средней школы.

В Иманте проживают около 48 тысяч рижан.