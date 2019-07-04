Чт, 4.07.2019
Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию. Ghetto Games

Шойгу: ядерное устройство подводной лодки в пожаре не пострадало

Сергей Шойгу

ФОТО: AP/Scanpix

В пожаре на российской глубоководной атомной подлодке, в котором погибли 14 моряков, устройство ядерной энергии не пострадало, сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает "Интерфакс".

"Ядерное устройство на этом аппарате полностью изолировано", - сказал министр, отметив, что члены экипажа сделали все возможное, чтобы ядерное устройство сейчас было в полном рабочем порядке.

Из слов министра следует, что, скорее всего, аппарат придется восстановить в сравнительно короткое время.

Выяснена причина инцидента. Это был пожар в аккумуляторном отделе, который распространился дальше, сообщил министр. Погибли 14 членов экипажа, еще четверо выжили.

В данный момент подлодка находится на главной базе Северного флота России в Североморске. Шойгу отдал распоряжение обеспечить, чтобы она в кратчайшие сроки вернулась в строй.

Кремль в среду сообщил, что детальная информация о пожаре на подлодке опубликована не будет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ