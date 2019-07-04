Шойгу: ядерное устройство подводной лодки в пожаре не пострадало

"Ядерное устройство на этом аппарате полностью изолировано", - сказал министр, отметив, что члены экипажа сделали все возможное, чтобы ядерное устройство сейчас было в полном рабочем порядке.

Из слов министра следует, что, скорее всего, аппарат придется восстановить в сравнительно короткое время.

Выяснена причина инцидента. Это был пожар в аккумуляторном отделе, который распространился дальше, сообщил министр. Погибли 14 членов экипажа, еще четверо выжили.

В данный момент подлодка находится на главной базе Северного флота России в Североморске. Шойгу отдал распоряжение обеспечить, чтобы она в кратчайшие сроки вернулась в строй.