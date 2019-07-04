Шойгу: ядерное устройство подводной лодки в пожаре не пострадало

В пожаре на российской глубоководной атомной подлодке, в котором погибли 14 моряков, устройство ядерной энергии не пострадало, сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает "Интерфакс".
"Ядерное устройство на этом аппарате полностью изолировано", - сказал министр, отметив, что члены экипажа сделали все возможное, чтобы ядерное устройство сейчас было в полном рабочем порядке.
Из слов министра следует, что, скорее всего, аппарат придется восстановить в сравнительно короткое время.
Выяснена причина инцидента. Это был пожар в аккумуляторном отделе, который распространился дальше, сообщил министр. Погибли 14 членов экипажа, еще четверо выжили.
В данный момент подлодка находится на главной базе Северного флота России в Североморске. Шойгу отдал распоряжение обеспечить, чтобы она в кратчайшие сроки вернулась в строй.
Кремль в среду сообщил, что детальная информация о пожаре на подлодке опубликована не будет.