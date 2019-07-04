Руководители Латвии призвали хранить вечную память о жертвах холокоста

С обращениями к присутствующим выступили президент Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр обороны Артис Пабрикс, представители дипломатического корпуса и еврейской общины.

Президент отметил, что прошло почти 80 лет с момента этой ужасной трагедии. Во время холокоста была практически полностью уничтожена еврейская община Латвии.

Вейонис подчеркнул, что эта трагедия не произошла бы, если бы нацистская Германия и СССР не уничтожили суверенитет Латвии. Президент отметил, что многое уже сделано для того, чтобы зажили раны войны, но остались и такие, для которых потребуется время и взаимопонимание.

Спикер Сейма в своем выступлении подчеркнула, что о жертвах холокоста нужно помнить вечно, рассказывая о случившемся молодому поколению, в свою очередь премьер заявил, что холокост - жестокое и непростительное преступление, повторения которого нельзя допускать.

Представители еврейской общины в своих выступлениях подчеркнули, что необходимо обнародовать имена прямых исполнителей тех преступлений. Также они указали, что нужно реагировать на все проявления расизма и антисемитизма.

Памятное мероприятие прошло на месте Большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов вместе с укрывшимися в ней людьми.

Из проживавших до войны в Латвии 93 000 евреев в период нацистской оккупации с 1941 по 1945 год были убиты более 70 000 местных евреев и около 20 000 евреев, депортированных в Латвию из других стран Европы.