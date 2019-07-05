5 женских качеств, которые действительно привлекают мужчин: научно доказано!

Итак, вот пять женских качеств или присущих им особенностей, которые мужчины находят особенно привлекательными. Возможно, это вас удивит...

1. Наклон головы

Исследователи выяснили, что

наклон головы женщины в направлении вниз способен сделать ее более привлекательной для представителей противоположного пола.

В этом исследовании мужчинам показывали фото женщин, сделанные под разным углом и во время различных фаз их менструального цикла. Ученые пришли к выводу, что мужчины находят более привлекательными снимки, где голова слегка склонена, а также те, на которых женщины находятся в фертильной фазе менструального цикла.

Исследователи подчеркивают, что эти факторы влияют только на восприятие красоты, но никак не являются строгими условиями оценки женской привлекательности.

2. Любовь к риску

Согласно исследованию, проведенному в Университете Аляски, мужчины (а также женщины) считают весьма привлекательными определенные виды рискованного поведения. К примеру, они, безусловно, оценят способность партнера лазить по горам. Но вот вождение автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, скорее всего, впечатления не произведет.

3. Чувство юмора

Женщины любят веселых парней, но, как оказалось, мужчинам тоже нравятся веселые женщины. Исследование показывает, что чувство юмора является одной из тех черт, которую люди хотят видеть в своих партнерах. При этом как только специалисты начали изучать эту тему более глубоко, они обнаружили, что мужчины больше ценят в своих партнершах способность смеяться над их шутками, чем умение шутить.

В то время как женщины хотят, чтобы их любимые и сами обладали хорошим чувством юмора, и одновременно хорошо воспринимали их остроты.

4. Эмоциональная открытость

Исследование показало, что люди, которые обладают этим качеством, в глазах представителей противоположного пола выглядят особенно привлекательно.

Это качество предполагает способность делиться с другими своими эмоциями, что делает обладающих столь ценным даром людей более понятными для окружающих.

Ученые отмечают, что мужчин обычно как раз и привлекают те женщины, которых они считают понятными для себя.

В ходе этого исследования мужчинам были продемонстрированы видеоролики с участием женщин различного темперамента. И оказалось, что представительницы прекрасного пола, которых мужчинам удавалось хорошо "считывать", обладали для них большей эмоциональной привлекательностью.

Ученые считают, что это понимание активирует в мозге центр вознаграждения, что заставляет мужчину делать выбор в пользу такой женщины. Итак, оказывается, что

путь к сердцу мужчины лежит через его мозг. Ваша эмоциональная открытость может произвести на кавалера довольно сильное впечатление.

Но это не значит, что вам ради этого нужно перестать быть самой собой. Никогда не предавайте свои чувства и мысли, так как впечатление, которое производит на других человек-подделка, быстро сходит на нет.

5. Важнейший фактор - это личность

Для мужчины красота - это нечто большее, чем просто красивая кожа и волосы. Положительные черты личности - вот тот фактор, который оказывает на его восприятие решающее влияние.

В ходе исследования мужчин разделили на две группы и попросили оценить женщин. Но одна группа должна была производить оценку на основе только внешнего вида, в то время как представители второй обращали внимание и на личностные характеристики.

Результаты показали, что вторая группа мужчин как красивых определяла женщин, обладавших самой различной внешностью и телосложением.

В то время как мужчины из первой группы выбирали женщин только похожей внешности и фигуры. Следовательно, положительные черты личности, видимо, являются фактором, который способен изменить восприятие мужчиной женской красоты.

Этот список содержит лишь небольшое количество черт, которые мужчины считают привлекательными. На самом деле их намного больше.

Однако к какому бы полу вы ни принадлежали, никогда не стоит предавать себя ради обретения определенных "привлекательных" качеств.