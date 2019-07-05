Буйство фантазии Jean Paul Gaultier: Женщина как ёлка, или Магия треугольника
На Неделе высокой моды в Париже Жан-Поль Готье в очередной раз поразил публику безграничным полетом фантазии. Современную моду невозможно представить без приверженцев авангардизма, и один из самых ярких из них, конечно, он - Готье, мышление которого всегда выходило за рамки классического понимания Haute Couture.
Объемные пуховики, широченные ремни, заменяющие корсеты, шапки-ушанки, игра форм и линий, леопардовый принт и перья...
Смотрите, что предлагает французский Модный дом Jean Paul Gaultier в своей новой осенне-зимней коллекции!
Больше фото смотрите в нашей галерее!