Пт, 5.07.2019
Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию. Ghetto Games

Буйство фантазии Jean Paul Gaultier: Женщина как ёлка, или Магия треугольника
Высокая мода

ФОТО: SIPA/Scanpix

На Неделе высокой моды в Париже Жан-Поль Готье в очередной раз поразил публику безграничным полетом фантазии. Современную моду невозможно представить без приверженцев авангардизма, и один из самых ярких из них, конечно, он - Готье, мышление которого всегда выходило за рамки классического понимания Haute Couture.

Объемные пуховики, широченные ремни, заменяющие корсеты, шапки-ушанки, игра форм и линий, леопардовый принт и перья...

Смотрите, что предлагает французский Модный дом Jean Paul Gaultier в своей новой осенне-зимней коллекции!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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