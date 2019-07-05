Буйство фантазии Jean Paul Gaultier: Женщина как ёлка, или Магия треугольника

На Неделе высокой моды в Париже Жан-Поль Готье в очередной раз поразил публику безграничным полетом фантазии. Современную моду невозможно представить без приверженцев авангардизма, и один из самых ярких из них, конечно, он - Готье, мышление которого всегда выходило за рамки классического понимания Haute Couture.