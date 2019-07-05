Самые ленивые знаки Зодиака

Среди 12 знаков Зодиака можно выделить три, которые отличаются самой большой ленью. Ленивее этих людей вы, наверное, не встретите. Портал YourTango составил ТОП-3 самых ленивых астрологических знаков.

На первом месте среди лентяев расположился Лев - представители этого знака Зодиака любят купаться в лучах славы и достигать карьерных вершин, не прилагая при этом особых усилий.

Лень даже можно назвать одной из основных слабостей Львов.

Представители этого знака очень страстные и творческие, с энтузиазмом занимаются любимым делом. Все эти качества определяют лидера, но без упорного труда Львам будет тяжело достигнуть успеха.

Вторую позицию в списке занимает Водолей. Возможно, вас удивит, что этот знак Зодиака попал в список астрологических лентяев, но не спешите делать выводы!

Водолеи являются известными борцами за идею и права человека - это требует самоотверженности и любви к тяжелой работе. В чем же заключается проблема?

Водолеи стремятся положительно повлиять на мир, но не всегда хорошо делают то, что для этого необходимо. Они хотят изменить мир, но что-то ради этого делать - не очень.

Водолей может гневно высказаться о какой-то социальной проблеме, которая его волнует, но вряд ли проявит активность или займется волонтерством, чтобы реально повлиять на нее. Для достижения поставленных целей Водолеям нужно не только красиво говорить, но и постоянно работать.

Тройку лентяев замыкает Стрелец. Стрельцы по своей натуре являются свободными личностями и не любят загонять себя в какие-либо рамки. К сожалению, это касается и работы.

Трудоголики отличаются постоянством -

на работу надо приходить вовремя, а также нельзя терять страсть к своему делу. Для Стрельцов же тяжелый труд становится поводом чувствовать себя ограниченными в жизни.