Пт, 5.07.2019
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"Я так сильно меняюсь": Анастасия Решетова поделилась обворожительным фото
Беременность ее только красит!

Модель Анастасия Решетова.

ФОТО: скриншот instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель Анастасия Решетова накануне вернулась из отпуска, который она провела на океанском побережье вместе со своим возлюбленным - рэпером Тимати. Девушка недавно перестала скрывать свое интересное положение - она беременна от известного исполнителя. 

В четверг, 4 июля, 23-летняя модель опубликовала новое фото, на котором виден ее округлившийся животик.

Черно-белый снимок предположительно был сделан во время отпуска. На фотографии Решетова запечатлена с распущенными волосами и в купальнике с глубоким декольте.

"Я так сильно меняюсь, но всегда остаюсь собой", — написала возлюбленная Тимати в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m changing so hard , but always stay myself 🖤

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Ранее звезда призналась, что отдых у океана положительно повлиял на ее беременность. Девушку перестали мучить токсикоз и головные боли.

Напомним, для Тимати долгожданный малыш станет уже вторым ребенком - у рэпера есть дочь Алиса, ее мамой является модель Алена Шишкова. Между тем Анастасия станет мамой впервые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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