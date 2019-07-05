"Я так сильно меняюсь": Анастасия Решетова поделилась обворожительным фото
Российская модель Анастасия Решетова накануне вернулась из отпуска, который она провела на океанском побережье вместе со своим возлюбленным - рэпером Тимати. Девушка недавно перестала скрывать свое интересное положение - она беременна от известного исполнителя.
В четверг, 4 июля, 23-летняя модель опубликовала новое фото, на котором виден ее округлившийся животик.
Черно-белый снимок предположительно был сделан во время отпуска. На фотографии Решетова запечатлена с распущенными волосами и в купальнике с глубоким декольте.
"Я так сильно меняюсь, но всегда остаюсь собой", — написала возлюбленная Тимати в Instagram.
Ранее звезда призналась, что отдых у океана положительно повлиял на ее беременность. Девушку перестали мучить токсикоз и головные боли.
Напомним, для Тимати долгожданный малыш станет уже вторым ребенком - у рэпера есть дочь Алиса, ее мамой является модель Алена Шишкова. Между тем Анастасия станет мамой впервые.