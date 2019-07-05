"Я так сильно меняюсь": Анастасия Решетова поделилась обворожительным фото

В четверг, 4 июля, 23-летняя модель опубликовала новое фото, на котором виден ее округлившийся животик.

Черно-белый снимок предположительно был сделан во время отпуска. На фотографии Решетова запечатлена с распущенными волосами и в купальнике с глубоким декольте.

"Я так сильно меняюсь, но всегда остаюсь собой", — написала возлюбленная Тимати в Instagram.

Ранее звезда призналась, что отдых у океана положительно повлиял на ее беременность. Девушку перестали мучить токсикоз и головные боли.